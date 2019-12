KfW-Verwaltungsrat verlängert Vertrag von KfW-Vorstandsmitglied Prof. Dr. Joachim Nagel

Frankfurt (ots) - Der KfW-Verwaltungsrat hat Herrn Prof. Dr. Joachim Nagel fürweitere fünf Jahre bis zum 31. Oktober 2025 zum Vorstandsmitglied der KfWbestellt. Dies erklärten der Vorsitzende des KfW-Verwaltungsrates, Herr OlafScholz, Bundesminister der Finanzen, und der Stellvertretende Vorsitzende, HerrPeter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie, im Anschluss an dieSitzung des KfW-Verwaltungsrates vom 11. Dezember 2019.Der Volkswirt Prof. Dr. Joachim Nagel (53) wurde erstmals zum 1. November 2017in den Vorstand der KfW Bankengruppe berufen. Er verantwortet im Konzern dieFörderung von Entwicklungs- und Schwellenländern, bestehend aus demGeschäftsbereich KfW Entwicklungsbank und der KfW-Tochter DEG, sowie die Export-und Projektfinanzierung, die durch die KfW IPEX-Bank durchgeführt wird.Prof. Dr. Nagel hat in den vergangenen Jahren erfolgreich wichtige Projekte undInitiativen vorangetrieben, darunter die Weiterentwicklung der Zusammenarbeitmit Afrika, den Ausbau der Export- und Projektfinanzierung sowie die Erhöhungder Transparenz v.a. im Bereich von Umwelt- und Sozialstandards. Zudem vertratDr. Nagel im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) Deutschland inder Expertengruppe zur Entwicklung der Kapitalmarktunion in der EU.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Dr. Michael HelbigTel. +49 (0)69 7431 2277, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Michael.Helbig@kfw.de, Internet: www.kfw.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/41193/4465958OTS: KfWOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell