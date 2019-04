KfW-Verwaltungsrat verlängert Vertrag von KfW-Vorstandsmitglied Dr. Stefan Peiß

Frankfurt am Main (ots) - Der KfW-Verwaltungsrat hat Herrn Dr.Stefan Peiß für weitere fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2024 zumVorstandsmitglied der KfW bestellt. Dies erklärten der Vorsitzendedes KfW-Verwaltungsrates, Herr Olaf Scholz, Bundesminister derFinanzen, und der Stellvertretende Vorsitzende, Herr Peter Altmaier,Bundesminister für Wirtschaft und Energie, im Anschluss an dieSitzung des KfW-Verwaltungsrates vom 8. April 2019.Der promovierte Betriebswirt Dr. Stefan Peiß (49) wurde erstmalszum 1. Januar 2016 in den Vorstand der KfW-Bankengruppe berufen. AlsChief Risk Officer (CRO) verantwortet er weiterhin dasKreditrisikomanagement, das Risikocontrolling sowie denAufgabenbereich Compliance.Dr. Stefan Peiß hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich mitder Umsetzung aufsichtsrechtlicher Vorgaben beschäftigt. Diezukunfts- und risikoorientierte Ausrichtung der KfW wird auch in dennächsten Jahren im Fokus seiner Tätigkeit stehen.Den Lebenslauf und Pressebilder finden Sie auf der Internetseiteder KfW unter www.kfw.de/vorstand.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Dr. Michael HelbigTel. +49 (0)69 7431 4400, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: presse@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell