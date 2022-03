KfW-Umfrage: Ukraine-Krieg macht vielen Mittelständlern Sorge

FRANKFURT (dpa-AFX) - Steigende Energiepreise, gestörte Lieferketten, wegbrechende Absatzmärkte: Jeder dritte Mittelständler in Deutschland sieht wegen des Ukraine-Krieges und der Sanktionen gegen Russland Risiken für sein Geschäft. Zugleich ergab eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage der staatlichen Förderbank KfW unter mehr als 2200 kleinen und mittleren Unternehmen: Die Mehrheit der Mittelständler hierzulande macht sich trotz des Krieges im Osten Europas derzeit wenig Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation.

Etwa 14 Prozent der befragten Unternehmen sehen den Angaben zufolge im Ukraine-Konflikt ein hohes Risiko für die Entwicklung ihrer Geschäfte in den kommenden zwölf Monaten. Weitere 22 Prozent stufen den Krieg mit Blick auf ihr eigenes Geschäft als mittleres Risiko ein. Besorgt äußerten sich insbesondere Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe und dem Handel. "Von Relevanz für den Mittelstand in der Breite und gleichzeitig schwer abzuschätzen sind die konjunkturellen Folgen des Ukraine-Krieges für Deutschland", warnte KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib in einer Mitteilung./ben/DP/mis