KfW-Start-up-Report: Zahl der Start-up-Gründer steigt deutlich

Frankfurt (ots) -- KfW-Research legt erstmals Strukturanalyse der Start-upsin Deutschland vor- Anteil der Männer und Akademiker aus MINT-Fächern unterStart-up-Gründungen höher als bei anderen Gründern- Jeder sechste Start-up-Gründer ist über 50 Jahre alt- Start-ups sind häufiger digital, internetbasiert, internationalund auf Geschäftskunden ausgerichtetDie Zahl der Start-up Gründer und -Unternehmen in Deutschlandwächst. Im Jahr 2017 gab es rund 108.000 Start-Gründer mit 60.000jungen Unternehmen. Ein Jahr zuvor lag diese Zahl noch bei 93.000Gründern mit 54.000 Start-ups. Dies entspricht einem Zuwachs von rund16 %. Als Start-ups definiert KfW-Research innovations- oderwachstumsorientierte junge Unternehmen, die aufgrund dieses Profilsvon besonderem volkswirtschaftlichem Interesse sind. Kleiner, aberebenfalls gestiegen, ist die Zahl der Start-up-Gründer im engerenSinn, d.h. diejenigen, die sowohl innovations- als auchwachstumsorientiert sind: 29.000 solcher Gründer mit 12.500Unternehmen gab es im Jahr 2017, im Jahr 2016 waren es noch 19.000Gründer mit 9.000 Unternehmen. Dies zeigt der erstmals vorgelegteKfW-Start-up-Report auf Basis des KfW-Gründungsmonitors."Trotz einer seit Jahren sinkenden Gründungstätigkeit ist die Zahlder innovativen und wachstumsorientierten Start-ups im Jahr 2017gestiegen", sagt Dr. Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der KfW. "Diesedynamischen jungen Unternehmen benötigt die deutsche Wirtschaft, umfit für die Zukunft zu bleiben. Insbesondere sie sind es oft, dieneue Technologien anwendungstauglich machen und so für derenVerbreitung sorgen."Start-up-Gründer sind im Durchschnitt 3 bis 5 Jahre jünger alsandere Jungunternehmer. Dennoch liegt ihr Durchschnittsalter beiMitte/Ende 30. Während der Anteil der Gründer unter 30 Jahre größerist als bei anderen Jungunternehmern, sind über 50-jährige Gründergenauso häufig vertreten. "Bemerkenswert ist, dass jeder sechsteStart-up-Gründer Ü50 ist. Der Start-up-Spirit ist also nicht nurjungen Gründern vorbehalten. Vor dem Hintergrund einer alterndenBevölkerung eine gute Nachricht", so Dr. Jörg Zeuner.Der KfW-Start-Report zeigt auch: Das dominierende Motiv vonStart-up-Gründern ist das Ausnutzen einer Geschäftsidee. Der Anteilsolcher "Chancengründer" liegt bei 84 % und damit weit überdemjenigen anderer Jungunternehmer (49 %). Zudem sindStart-up-Gründer häufiger Männer. Der bei Existenzgründungen ohnehinkleinere Anteil von Frauen (2017: 37 %) schrumpft beiStart-up-Gründern deutlich auf 10-20 %. Viele Start-up-Gründer sindAkademiker, vor allem aus MINT-Fächern, ihr Akademisierungsgrad istmit 35-45 % deutlich höher als bei allen Jungunternehmern (rd. 25 %)."Frauen sind als Start-up-Gründer noch stärker unterrepräsentiertals bei der gesamten Gründungstätigkeit ohnehin schon. Dies hatverschiedene Ursachen, eindeutig ist aber, dass Frauen seltenerMINT-Studiengänge absolvieren - und damit seltener in Start-upaffinen Bereichen. Wenn es gelänge, mehr Frauen für MINT zubegeistern, würden wir mehr Frauen als Start-up-Gründer sehen", sagtKfW-Chefvolkswirt Zeuner.Start-up-Gründer sind gegenüber anderen Jungunternehmen - zum Teilmit großem Abstand - häufiger digital, internetbasiert, internationalund auf Geschäftskunden ausgerichtet. Sie helfen dabei, neueTechnologien in die Gesellschaft zu tragen. Für ihre Innovations- undWachstumsstrategien benötigen sie mehr Kapital als andereUnternehmen: Rund 40 % benötigen für ihr Vorhaben in den kommenden 12Monaten mehr als 100.000 EUR (andere Jungunternehmer 2 %). Hierfürsind Start-up-Gründer auf externe Kapitalgeber angewiesen.Bankkredite spielen hier im Vergleich mit anderen Gründungen einegeringere Rolle. Nur bei jedem fünften Start-up sind Kreditinstituteals Finanzierungspartner engagiert. Stattdessen nutzen Start-upsverstärkt alternative Kapitalquellen wie z.B. Beteiligungskapitaloder Crowdfunding.http://ots.de/0H0UIXPressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Wolfram SchweickhardtTel. +49 (0)69 7431 1778, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: wolfram.schweickhardt@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell