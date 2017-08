KfW Research erhöht Konjunkturprognose für Deutschland auf 2,0% in 2017 und 2018

Frankfurt am Main (ots) -- Binnennachfrage weiterhin Hauptwachstumstreiber- Exporte profitieren von breiter Erholung in Europa und derWeltwirtschaft- Unternehmensinvestitionen ziehen an- Unklare Linie der US- Außen- und Wirtschaftspolitik größtesKonjunkturrisikoDie deutsche Wirtschaft blickt auf ein konjunkturell überzeugendeserstes Halbjahr zurück - und nimmt Kurs auf die Zwei vor dem Kommabei der realen Wachstumsrate für das Gesamtjahr 2017. Neben derhervorragenden Stimmung der Unternehmen spricht die inzwischen sehrbreite Basis des Aufschwungs dafür, dass sich die Konjunktur nochstärker belebt als zuvor erwartet. Zur stabil hohen Inlandsnachfragegesellt sich mehr und mehr die Nachfrage aus dem Ausland, wie etwa anden steigenden Exporterwartungen der Firmen und der Belebung derAuftragseingänge aus dem Ausland - und hier besonders aus derEurozone - abgelesen werden kann. KfW Research hebt seineKonjunkturprognose für Deutschland daher auf 2,0% im laufenden Jahran (Vorprognose: +1,6%). Auch im kommenden Jahr dürfte dieWirtschaftsleistung um 2,0% zulegen (Vorprognose: +1,6%). 2018 wäredamit das fünfte Jahr in Folge, in dem Deutschland schneller wächstals im langfristigen Trend von rund anderthalb Prozent.Die kräftigsten Impulse kommen in diesem und im nächsten Jahrweiterhin aus dem Inland: Die Ausgaben für Konsum und Wohnungsbaudürften solide aufwärtsgerichtet bleiben, nicht zuletzt aufgrundvoraussichtlich stärker steigender Löhne infolge zunehmenderKnappheiten am Arbeitsmarkt. Zugleich profitieren die Exporte voneiner breiten Erholung in Europa sowie dem Rest der Welt und setzenihren Aufwärtskurs fort.Die Zeichen stehen folglich auf Konjunkturoptimismus - wenngleichein Teil der von KfW Research für 2017 prognostizierten deutlichhöheren Wachstumsrate technische Gründe hat: Destatis hat, wie immerim August, die Zeitreihen für die vergangenen vier Jahre anhand nunerstmals verfügbaren basisstatistischen Materials überarbeitet. Etwadie Hälfte der Aufwärtsrevision ist diesem neuen amtlichen Datenstandgeschuldet. Somit verbleiben "echte" 0,2 Prozentpunkte mehr anOptimismus im Vergleich zur Vorprognose aus dem Mai."Alles in allem ruht der Aufschwung auf einem sehr breitenFundament: Die Erholung der Exporte dürfte sich mit dem Rückenwindder europäischen und globalen Konjunktur fortsetzen. Gleichzeitigsorgt die kräftige Binnennachfrage für eine hohe Importdynamik undlässt die Wachstumsbeiträge des Außenhandels um die Nulllinieschwanken - eine willkommene Entwicklung angesichts des sehr hohendeutschen Leistungsbilanzüberschusses", sagt Dr. Jörg Zeuner,Chefvolkswirt der KfW Bankengruppe.Mit fortdauerndem Aufschwung werden die gesamtwirtschaftlichenProduktionskapazitäten immer stärker ausgelastet. In der Industrieliegt die Auslastung laut ifo Institut zu Beginn des dritten Quartalsbereits bei 86,7% und damit auf dem höchsten Stand seit dem Frühjahr2008. Die Unternehmensinvestitionen dürften daher in diesem und imkommenden Jahr anziehen, zumal die Finanzierungsbedingungenungeachtet der künftig voraussichtlich etwas höheren Kreditkostengünstig bleiben. "Ein deutlicher Ausbau des Kapitalstocks istnotwendig, wenn der deutsche Aufschwung über das Jahr 2018 hinausnoch tragen soll", sagt Dr. Jörg Zeuner. "Andernfalls liefe diedeutsche Wirtschaft allmählich heiß."Risiken für die deutsche Konjunktur liegen derzeit vor allem iminternationalen Umfeld. Neben einer möglichen erneuten Zuspitzung desNordkorea-Konflikts könnten - primär ausgehend von den USA - nachinnen gerichtete Politikansätze und Protektionismus an Bodengewinnen. Dies hätte nicht nur negative Auswirkungen auf den Handel,sondern würde wohl auch in weniger politischer Zusammenarbeit münden.Zudem könnten die Brexit-Verhandlungen aus dem Ruder laufen und denAusblick trüben. Das Wachstum in Deutschland - wie in Europainsgesamt - könnte besonders 2018 aber auch höher ausfallen, solltenweitergehende strukturelle Fortschritte in der Eurozone gelingen.Der aktuelle KfW-Konjunkturkompass ist abrufbar unter:www.kfw.de/konjunkturkompassPressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM) Christine VolkTel. +49 (0)69 7431 3867, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Christine.Volk@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell