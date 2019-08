KfW Research: Wunsch nach beruflicher Selbständigkeit in Deutschland auf Rekordtief

Frankfurt am Main (ots) -- Nur noch 25 % der Erwerbsbevölkerung wären gerne ihr eigenerChef- Attraktive Arbeitsmarktchancen und demografische Entwicklungsorgen für schwindenden Gründergeist- Lichtblick ist die zuletzt steigende Gründungslust bei JüngerenIn Deutschland geht seit Jahren nicht nur die Zahl derrealisierten Existenzgründungen zurück, sondern auch generell derWunsch nach beruflicher Selbstständigkeit. Wie eine aktuelle Analysevon KfW Research zum Thema Gründergeist zeigt, wären 2018 nur 25 %der Erwerbsbevölkerung gerne ihr eigener Chef gewesen. Damit hat derSelbständigkeitswunsch hierzulande ein Rekordtief erreicht. Im Jahr2000 lag der Anteil noch bei 45 %, bevor er zunächst allmählich undnach der Finanzkrise dann deutlich zurückging.Der Hauptgrund für die rückläufige Gründerzahl ist der nun schonaußergewöhnlich lange Aufschwung am Arbeitsmarkt. Eine Vielzahl vonBeschäftigungsmöglichkeiten zu attraktiven Konditionen lassen dieeigene berufliche Selbstständigkeit weniger verlockend erscheinen.Hinzu kommt der schwindende Gründergeist, für den auch diedemografische Entwicklung eine Rolle spielt. Aufgrund einer häufigstärkeren familiären Gebundenheit und auch einer oft zunehmendenfinanziellen Abhängigkeit von einem Arbeitgeber nimmt dasGründungsinteresse in der Regel mit steigendem Lebensalter ab. Ineiner im Trend alternden Gesellschaft wie Deutschland schlägt sichdies in kontinuierlich sinkendem Gründungsinteresse nieder. EinLichtblick für den Gründergeist hierzulande ist deshalb auch dieEntwicklung bei den Jüngeren. Ihr Selbstständigkeitswunsch wurde inden vergangenen beiden Jahren wieder stärker: Frei von Sachzwängenhätte sich 2018 gut jeder Dritte unter 30 für die beruflicheSelbstständigkeit entschieden.Darüber hinaus hat offenbar die Finanzkrise die Einstellung derMenschen zur Selbstständigkeit negativ beeinflusst - und zwar nichtnur in Deutschland, sondern in zahlreichen europäischen Ländern undauch in den USA. Dabei dürfte die Angst vor dem Scheitern eine Rollespielen, hinter der hauptsächlich die Sorge vor finanziellenBelastungen steckt, aber auch allgemeine Krisenängste. So wurde 2015die Wirtschafts- und Finanzkrise global am zweithäufigsten als Grundfür die Angst vor dem Scheitern genannt."Der Rückgang der Gründungstätigkeit in Deutschland hat viel mitder sehr guten Arbeitsmarktentwicklung zu tun, dazu kommt derschwindende Gründergeist in der Bevölkerung", sagt Dr. Georg Metzger,Gründungsexperte bei KfW Research. "Dass sich zuletzt die jüngereGeneration wieder häufiger eine berufliche Selbständigkeit vorstellenkann, ist aber ein positives Zeichen. Diese Entwicklung sollte manstärken. Die Initiative 'Unternehmergeist in Schulen' des Bundes istdafür ein richtiger Ansatz. Auch das geringere Gründungsinteresse vonFrauen sollte angeregt werden. Deutschland braucht mehrunternehmerischen Nachwuchs, um innovativ und internationalwettbewerbsfähig zu bleiben. Und auch nicht zuletzt deshalb, weil inden kommenden Jahren tausende mittelständische Firmen zur Nachfolgeanstehen. Wir können es uns nicht leisten, Erfolg versprechendePotenziale zu verschenken."Die aktuelle KfW-Analyse zum schwindenden Gründergeist istabrufbar unter: www.kfw.de/fokusZur Datenbasis:Die aktuelle Analyse von KfW-Research zum Thema "Gründergeist"basiert auf dem KfW-Gründungsmonitor 2019, einer repräsentativen,seit dem Jahr 2000 jährlich durchgeführten, telefonischenBevölkerungsbefragung zum Gründungsgeschehen in Deutschland. DieRepräsentativität bezieht sich auf alle in Deutschland ansässigenPersonen im Alter von 18 bis 67 Jahren mit hinreichendenDeutschkenntnissen. Befragt werden jeweils rund 50.000 in Deutschlandansässige Personen. Es wird eine Vielzahl von Informationen zu denGründern und ihren Projekten sowie zum Fortbestand derGründungsprojekte in den besonders kritischen ersten dreiUnternehmensjahren erhoben. Der KfW-Gründungsmonitor zeichnet somitein umfassendes Bild des Gründungsgeschehens in Deutschland. WeitereInformationen: www.kfw.de/gruendungsmonitorPressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Christine VolkTel. +49 (0)69 7431 3867, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Christine.Volk@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell