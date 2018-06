KfW-Kreditmarktausblick: Wachstum des Kreditneugeschäfts hat den Zenit erreicht

Frankfurt am Main (ots) -- Kreditneugeschäft mit Unternehmen und Selbständigen legt imersten Quartal mit +5,6% deutlich zu- Aussichten trüben sich aufgrund nachlassender Konjunkturdynamikein- KfW Research erwartet für weiteren Jahresverlauf weiteresWachstum, jedoch mit moderateren RatenDas von KfW Research für Deutschland geschätzte Kreditneugeschäftder Banken mit Unternehmen und Selbstständigen (ohne Wohnungsbau undFinanzunternehmen) ist im ersten Quartal 2018 so stark gewachsen wieseit beinahe 10 Jahren nicht mehr. Es nahm gegenüber demVorjahreszeitraum um +5,6 % zu (gleitende Zuwachsrate über zweiQuartale). Damit beschleunigte sich das Wachstum des Kreditgeschäftsnochmals im Vergleich zu den letzten drei Monaten 2017, als es +4,4 %betrug. Zuletzt hatte das Kreditneugeschäft mit Unternehmen undSelbständigen im Herbst 2008 stärker als jetzt zu Jahresbeginnzugelegt. Für die Entwicklung im weiteren Jahresverlauf haben sichdie Aussichten etwas eingetrübt. Die Wirtschaft hat an Schwungverloren, die Risiken für die Konjunktur und damit auch denKreditmarkt nehmen zu."Beim Kreditwachstum ist der Zenit erreicht", sagt Dr. JörgZeuner, Chefvolkswirt der KfW Bankengruppe. "Die nachlassendeWirtschaftsdynamik der letzten Monate hierzulande und in der gesamtenEurozone sowie die gestiegenen politischen Unsicherheiten wie dieSorgen um die transatlantischen Handelsbeziehungen oder denzukünftigen Kurs der neuen italienischen Regierung dürften sichfrüher oder später in nachlassender Investitionsfreude derUnternehmen niederschlagen. Das wiederum dürfte die Kreditnachfragedämpfen."Trotz des Dynamikverlusts und der veränderten Risikolage bleibedas wirtschaftliche Umfeld aber nach wie vor gut. "Die deutscheWirtschaft wächst bei immer enger werdenden Kapazitäten weiterhinwohl sogar noch über ihrem Potenzial. Das heißt: SelbstErweiterungsinvestitionen erscheinen neben Ersatz- oderRationalisierungsinvestitionen aktuell nach wie vor sinnvoll. Beiimmer noch ausgezeichnetem Finanzierungsumfeld werden wir in denkommenden Monaten daher weiter ein Wachstum beim Kreditneugeschäftmit Unternehmen und Selbständigen sehen, allerdings mit moderaterenRaten als bisher", so Zeuner.Der aktuelle KfW-Kreditmarktausblick ist abrufbar unter:www.kfw.de/kreditmarktausblickPressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Christine VolkTel. +49 (0)69 7431 3867, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Christine.Volk@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell