KfW-Kreditmarktausblick: Kreditvergabe an Unternehmen legt unerwartet stark zu

Frankfurt am Main (ots) -- Kreditneugeschäft mit Unternehmen und Selbständigen steigt imzweiten Quartal um +8,3% an- Beschleunigung trotz schwächerer Investitionsdynamik- Treiber sind Zwischenfinanzierungen und Aufbau finanziellerReserven- KfW Research erwartet bis Jahresende weiter deutliche ZuwächseAm deutschen Unternehmenskreditmarkt geht der Aufschwung weiter,wie der aktuelle KfW-Kreditmarktausblick zeigt. Die Kreditvergabelegt demnach seit acht Quartalen ohne Unterbrechung zu. Nochbemerkenswerter ist jedoch die Stärke des Kreditwachstums. So hat dasvon KfW Research für Deutschland geschätzte Kreditneugeschäft mitUnternehmen und Selbstständigen im zweiten Quartal 2018 nochmalsFahrt aufgenommen - und zwar um starke 8,3% im Vergleich zumVorjahreszeitraum. Für das laufende dritte Quartal ist eine weitereBeschleunigung des Kreditwachstums auf 10% zu erwarten.Für den deutschen Unternehmenskreditmarkt, der sich über weiteStrecken der letzten zwanzig Jahre auf einem Schrumpfkurs befand,sind das Werte, die aufhorchen lassen. Zwar war kontinuierlichesWachstum zu erwarten, angesichts der graduellen konjunkturellenEintrübung jedoch keine Beschleunigung. Die Gründe für die Zunahmesind daher auch nicht in einem bevorstehenden Investitionsboom derUnternehmen zu finden. "Zwar erhöhen die Firmen aufgrund knapperKapazitäten ihre Investitionsausgaben weiter, das Tempo lässt aber imEinklang mit den zurückgeschraubten Geschäftserwartungen etwas nach",sagt Dr. Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der KfW Bankengruppe. So fiel dieZuwachsrate der nominalen Unternehmensinvestitionen im zweitenQuartal 2018 mit 4,5% im Vergleich zum Vorjahr um einen Prozentpunktgeringer aus als noch zu Jahresbeginn. Das aktuelle, unerwartetdeutliche Plus bei den Firmenkrediten ist primär von anderen Faktorengetrieben: "Die momentane Gemengelage aus gedämpfterenGeschäftsaussichten, vielfältigen konjunkturellen Abwärtsrisiken undLageraufbau im zweiten Quartal dürfte die Unternehmen bewogen haben,sich Zwischenfinanzierungen und finanzielle Reserven zu denunverändert hervorragenden Finanzierungsbedingungen zu sichern, bevordie absehbare geldpolitische Wende auch am Kreditmarkt zu steigendenZinsen führt", sagt Zeuner. "Dazu passt, dass die aktuelleBeschleunigung des Kreditwachstums aus den kurz- und mittelfristigenLaufzeiten bis zu fünf Jahren kommt, während die langfristigenKredite stabil aufwärtsgerichtet blieben."Die Rahmenbedingungen einer stabilen Investitionskonjunktur ineinem Umfeld hoher Risiken und künftig anziehender Zinsen werden auchdas zweite Halbjahr prägen. Das Unternehmenskreditgeschäft dürftesich folglich weiter hochdynamisch entwickeln. "Angesichts dergesunden Bilanzen der deutschen Unternehmen macht mir das keineSorgen", so Zeuner. "Lange Zeit haben die deutschen Unternehmer derOptimierung ihrer Bilanzen und Stärkung der Eigenkapitalbasis Vorrangeingeräumt. Deshalb gibt es jetzt Spielräume, um auch in Phasen hoherUnsicherheit und temporärer Schwächen stabil Investitionen zutätigen. Das reduziert nicht nur die konjunkturelle Volatilität,sondern stärkt auch die Wachstumschancen von morgen."KfW Research berechnet den KfW-Kreditmarktausblick exklusiv fürdas Handelsblatt. Die aktuelle Ausgabe ist abrufbar unter:www.kfw.de/kreditmarktausblick