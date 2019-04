KfW-Kreditmarktausblick: Kreditgeschäft startet ruhiger ins Jahr 2019

Frankfurt am Main (ots) -- Kreditneugeschäft mit Unternehmen und Selbstständigen im viertenQuartal erwartungsgemäß abgeschwächt, mit +6,6 % gegenüber demVorjahr immer noch kräftig- Investitionsausgaben und Finanzierungsbedarf der Unternehmenlegen zu, Kreditvergabe bei langfristigen Krediten gewinnt anSchwung- Beruhigung im Neugeschäft bei kurzfristigen KreditenDas Kreditneugeschäft mit Unternehmen und Selbständigen (ohneWohnungsbau und Finanzunternehmen) hat sich zum Ende des Jahres 2018erwartungsgemäß etwas beruhigt. Die Wachstumsrate ist im viertenQuartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 6,6 % gesunken undsteht nun wieder zunehmend im Einklang mit der Entwicklung dernominalen Unternehmensinvestitionen. Dennoch ist die Kreditexpansionim Vergleich zur jüngeren Vergangenheit immer noch als klarüberdurchschnittlich einzustufen.Insgesamt hat der Kreditmarkt in Deutschland im vergangenen Jahrum 7,5 % zulegt und damit eine außergewöhnliche Entwicklung genommen.Angetrieben von kurzfristiger Kreditaufnahme als Begleiteffekt derins Stolpern geratenen Konjunktur markierte die Kreditvergabe imSommer mit Zuwächsen um nahezu 10 % ein neues Zehnjahreshoch. Zweiwesentliche Faktoren waren hierfür ausschlaggebend: Die unerwarteteAbkühlung der wirtschaftlichen Entwicklung und die damit verbundeneAbsatzflaute im Frühjahr und im Sommer sowie die Verwerfungen in derAutomobilindustrie durch die Umstellung auf das neueEmissionstestverfahren WLTP. Beides zusammen zwang die Unternehmen,ihre Lagerhaltung und deren kurzfristige Finanzierung auszuweiten.Diese Entwicklung kehrt sich nun um. Zum Jahresende hin leerten sichdie Lager, die Dynamik beim Kreditneugeschäft in den kürzerenLaufzeiten lässt nach.Im Gegensatz dazu hat sich die Kreditvergabe im Laufzeitbereichüber fünf Jahre dank der robusten Investitionstätigkeit derUnternehmen beschleunigt, die sich trotz der konjunkturellenDurststrecke nicht von der Realisierung ihrer Investitionspläneabhalten lassen. Das ist für eine wirtschaftliche Abschwungphaseuntypisch und weist daraufhin, dass aus Sicht der Unternehmen diefundamentale Verfassung der deutschen Wirtschaft solide ist. Danebenliefern die niedrigen Finanzierungskosten und die gutenAngebotskonditionen gute Argumente für den Entschluss, knappeKapazitäten gerade jetzt auszuweiten oder zu modernisieren.Der Chefvolkswirt der KfW, Dr. Jörg Zeuner, sagt: "Für einegrundlegende Trendwende am Kreditmarkt gibt es keine Anhaltspunkte,jedoch dürfte es in der ersten Jahreshälfte langsamer aufwärts gehen.Verglichen mit dem 2. Halbjahr 2018 rechnen die Banken laut BankLending Survey mit abnehmenden Zuwächsen bei der Kreditnachfrage.Diese Ansicht teilen wir. Denn die anhaltende Unsicherheit -insbesondere mit Blick auf den Brexit und die weiterhin schwelendenHandelskonflikte - hat den Pessimismus in den Unternehmen verstärkt.Deshalb müssen wir von mehr Zurückhaltung bei denInvestitionsentscheidungen ausgehen. Auch die Banken agierenangesichts der Wachstumsflaute etwas vorsichtiger. Die Lockerungenbei den Kreditbedingungen sind zum Stillstand gekommen."Weitere Informationen zum Kreditmarktausblick März 2019 finden Siehier: http://ots.de/zlevebPressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Christine VolkTel. +49 (0)69 7431 3867, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Christine.Volk@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell