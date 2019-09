KfW-Konjunkturkompass Eurozone: Von der Wachstumsdelle zur Flaute

Frankfurt am Main (ots) -- Konjunktur im Euroraum verliert deutlich an Kraft, bis Mitte2020 kaum Chancen auf spürbare Belebung- KfW Research senkt Konjunkturprognose auf 1,0% im laufenden und0,7% im kommenden Jahr- Handelspolitisches Störfeuer und drohender ungeordneter Brexitbelasten angeschlagene Industrie erheblich- Rezession dank solider Binnenwirtschaft und stützender geld- undfiskalpolitischer Impulse wohl knapp vermeidbarNach der kräftigen Belebung zu Jahresbeginn hat sich dasWirtschaftswachstum in der Eurozone im zweiten Quartalerwartungsgemäß abgeschwächt. Das Expansionstempo hat sich halbiert,das reale Bruttoinlandsprodukt der Währungsunion legte nur noch ummagere 0,2 % zu. Zugleich haben sich die Hoffnungen auf eine baldigeAufhellung der wirtschaftlichen Lage zerschlagen. KfW Research senktdaher die Konjunkturprognosen für die Eurozone. Aufgrund des gutenJahresstarts dürfte die Wirtschaftsleistung 2019 immerhin noch um 1,0% steigen (Vorprognose: 1,1 %). Für 2020 fällt die Abwärtsrevisiondeutlicher aus: Im kommenden Jahr dürfte es zu einer weiterenVerlangsamung auf 0,7 % kommen (Vorprognose: 1,5 %).Die Aussichten für die Wirtschaftsentwicklung haben sichinsbesondere aufgrund der zunehmenden Intensität der politischenStörfeuer erkennbar eingetrübt. Im US-chinesischen Handelskonfliktist mit der jüngsten Ausweitung der Zollbelastungen eine neueEskalationsstufe erreicht worden und eine Beilegung derStreitigkeiten ist nicht absehbar. Zudem schien aufgrund derkompromisslosen Strategie der Johnson-Regierung ein ungeregelterBrexit am 31. Oktober zeitweise kaum vermeidbar. Durch dieIntervention des Parlaments sind die Karten zwar neu gemischt worden.Der Schlagabtausch geht aber mit hohem Einsatz weiter - mitunkalkulierbarer Dauer und Ende. Die damit verbundenen Belastungensind gerade für die ohnehin angeschlagene Industrie beträchtlich.Alles in allem ist über den Jahreswechsel hinaus nur noch miteiner mehr oder minder stagnierenden Wirtschaftsentwicklung zurechnen. Ein Ende der konjunkturellen Durststrecke ist frühestensMitte 2020 zu erwarten. Dann sollte der US-Wahlkampf den Appetit aufweitere Handelsauseinandersetzungen dämpfen."Die Eurozone befindet sich im Abschwung", sagt StephanieSchoenwald, Ökonomin bei KfW Research. Das Wachstum bleibe hinter dengeschätzten Zuwächsen des Produktionspotenzials zurück und dieAuslastung der Kapazitäten sinke. "Ein Abrutschen derWirtschaftsentwicklung in eine Rezession kann angesichts derhochgradigen, politisch bedingten Unwägbarkeiten nicht ausgeschlossenwerden. Zurzeit rechne ich aber nicht damit, denn insgesamtpräsentiert sich die Binnenwirtschaft weiter in guter Verfassung", soSchoenwald. Unterstützung für die Konjunktur komme zudem von einermoderat expansiven Fiskalpolitik. "Im Herbst wird es voraussichtlichein neues geldpolitisches Maßnahmenpaket geben, das Unternehmengünstige Finanzierungsbedingungen sichert. Es dürfte wesentlich dazubeitragen, Unternehmen die Abfederung temporärerAbsatzschwierigkeiten zu erleichtern und die Investitionsaktivitätenzu glätten."Der aktuelle KfW-Konjunkturkompass Eurozone ist abrufbar unter:http://ots.de/fePU5mPressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Christine VolkTel. +49 (0)69 7431 3867, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Christine.Volk@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell