KfW-Konjunkturkompass Deutschland: Die konjunkturelle Hängepartie geht weiter

Frankfurt am Main (ots) -- KfW Research erwartet für 2019 Wirtschaftswachstum von 0,5%, für2020 von 0,9% (Vorprognose: 0,4% bzw. 0,6%)- Kalendereffekt überzeichnet Wachstum im kommenden Jahr; 2020vier Arbeitstage mehr als 2019- Deutsche Konjunktur weiter gespalten: Binnenwirtschaft bleibtdank Bau und Konsum solide, Industrierezession hält vorerst anDie Konjunkturdynamik in Deutschland bleibt ohne Kraft. Im dritten Quartal istdie deutsche Wirtschaft nur knapp an einer technischen Rezessionvorbeigeschrammt und auch im Schlussquartal 2019 dürfte das Wachstum mit 0,1%mau ausfallen. Die gespaltene Wirtschaftsentwicklung setzt sich über den Winterfort: Bei anhaltend stabiler Binnennachfrage ist und bleibt es die starkexportorientierte Industrie, die sich schwer tut zu einem Wachstumspfadzurückzufinden. KfW Research erwartet für das Gesamtjahr 2019 ein moderatesWirtschaftswachstum von 0,5% (Vorprognose 0,4%). Für 2020 geht KfW Research voneiner Zunahme der deutschen Wirtschaftsleistung in Höhe von 0,9% aus(Vorprognose 0,6%).Die Wachstumsbeschleunigung im kommenden Jahr ist allerdings ausschließlich demungewöhnlich starken Kalendereffekt zu verdanken. Da 2020 deutlich wenigerFeiertage auf ein Wochenende fallen, kann an vier Tagen mehr gearbeitet werdenals 2019. Die dadurch ermöglichte zusätzliche Wertschöpfung trägt knapp 0,4Prozentpunkte zum Wachstum bei. Kalenderbereinigt wird die deutsche Wirtschaft2020 folglich nur um 0,5 % und damit genauso schwach wachsen wie im laufendenJahr, für das der Kalendereffekt vernachlässigbar ist.In seinem Konjunkturbild geht KfW Research von einer zumindest leichten Erholungder Industrie ab dem Frühjahr des kommenden Jahres aus. Zuletzt optimistischstimmende Signale bei den lang schwelenden Konflikten im außenwirtschaftlichenUmfeld geben hier Anlass zur Hoffnung: Ein harter Brexit ist deutlichunwahrscheinlicher geworden - wenn auch vor den für den 12. Dezember 2019anberaumten Neuwahlen zum britischen Unterhaus weiter offen ist, wie eshinsichtlich des geplanten Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EUkonkret weitergeht. Zudem wurde der Handelsstreit zwischen den USA und China mitder jüngst in Aussicht gestellten Teileinigung und dem Verzicht auf zuvorangedrohte Zollerhöhungen etwas entschärft. Von einer Einigung würde auch diedeutsche Industrie profitieren, die aufgrund ihrer engen Handelsbeziehungen zubeiden Ländern und der Fokussierung auf besonders zyklischeInvestitionsgüterbranchen von diesem Konflikt indirekt stark betroffen ist. Obdie derzeitige Entspannung des Konflikts dauerhaft trägt, bleibt angesichts derUnberechenbarkeit der US-Administration jedoch abzuwarten."Für eine Entwarnung ist es viel zu früh, die Rezessionsgefahr ist noch nichtvom Tisch", kommentiert Dr. Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW, dieaktuelle Konjunkturprognose von KfW Research. "Die deutsche Wirtschaft ist undbleibt anfällig für negative Überraschungen". Hauptrisikofaktoren sind einemögliche erneute Verschärfung des US-chinesischen Handelskonflikts und dasRestrisiko eines ungeordneten Brexits, aber auch die hohe StaatsverschuldungItaliens. "Positiv zu sehen ist jedoch, dass der fiskalische Handlungsspielraumder deutschen Politik das Eindämmen etwaiger Rezessionsschäden erlaubt." Deraktuelle KfW-Konjunkturkompass ist abrufbar unter www.kfw.de/konjunkturkompass