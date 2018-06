KfW-Kommunalpanel 2018: Steigende Investitionsbedarfe treffen auf begrenzte Kapazitäten

Berlin (ots) -- Bevölkerungswachstum und höhere Anforderungen an dieInfrastruktur lassen die Investitionsbedarfe der Kommunensteigen- Die ausgelasteten Kapazitäten der Verwaltung und derBauwirtschaft erschweren hingegen zusätzliche InvestitionenDeutschland wächst, das gilt auch für die Bevölkerung. DurchZuwanderung und steigende Geburtenraten lebten 2017 rund 2 MillionenMenschen mehr in Deutschland als noch fünf Jahre zuvor, darunterviele Kinder und Jugendliche. Damit wächst der Druck auf dieKommunen, zusätzliche Infrastrukturen wie Schulen, Kitas oderWohnraum bereitzustellen. Gleichzeitig sind in schrumpfenden Städten,Gemeinden und Landkreise die Folgen des demografischen Wandels zumeistern. Eine große Herausforderung für die Kommunen. Das zeigt sichauch in den Ergebnissen des KfW-Kommunalpanels 2018, der jährlichen,repräsentativen Befragung der Kommunen in Deutschland, dieKfW-Chefvolkswirt Dr. Jörg Zeuner heute in Berlin vorstellte.Die wachsenden Bedarfe fallen allerdings in eine Zeit günstigerökonomischer Rahmenbedingungen: Die Steuereinnahmen des Staates lagen2017 mehr als 130 Mrd. EUR über den Werten von 2012, die Verschuldungaller föderalen Ebenen sinkt, die Zinsausgaben sind weiterhinniedrig. "Zum Glück erleichtert die gute wirtschaftliche Lage denKommunen, die demografischen Herausforderungen anzugehen" sagt Dr.Zeuner. "Allerdings können die Investitionen häufig gar nicht soschnell geplant und umgesetzt werden, wie es nötig wäre", so Dr.Zeuner weiter. "Zunehmend stoßen viele Kommunalverwaltungen anKapazitätsgrenzen, weil das benötigte Personal fehlt. In den Kommunenkönnen dann Projekte nicht geplant, Fördermittel nicht abgerufen undBauaufträge nicht ausgeschrieben werden."Auch die hohe Auslastung der Bauwirtschaft ist für viele Kommunenzunehmend ein Problem. "Wenn Kommunen überhaupt noch Handwerker oderBauunternehmen finden, müssen sie nun deutlich mehr zahlen als in denvergangenen Jahren", erklärt Dr. Zeuner. Damit steigen zwar dieInvestitionsausgaben, mehr Infrastruktur wird deshalb aber nichtunbedingt bereitgestellt. "Steigende Investitionsbedarfe beibegrenzten Investitionsmöglichkeiten, da ist ein Anstieg desInvestitionsrückstands die logische Folge" sagt Dr. Zeuner. So steigtim KfW-Kommunalpanel 2018 der wahrgenommene Investitionsrückstand derKommunen auf knapp 159 Mrd. EUR.Den höheren Investitionsrückständen stehen vielerorts aber auchmehr kommunale Einnahmen gegenüber. In solchen Kommunen kann derInvestitionsrückstand über höhere Investitionen mittelfristig wiederabgebaut werden. Die Befragung der Kommunen im KfW-Kommunalpanel 2018zeigt deshalb auch, dass viele Kämmereien zuversichtlich sind, dieInvestitionsrückstände gerade bei Schulen und Kitas in den nächstenJahren wieder zu verringern. Bei Straßen hingegen, wo dieunterlassene Instandhaltung der letzten Jahre besonders spürbar ist,rechnen die meisten Kommunen weiterhin mit einer angespannten Lage.Problematisch ist die Situation allerdings weiterhin in solchenStädten, Gemeinden und Landkreisen, in denen aufgrund einerangespannten Haushaltslage wachsenden Bedarfen nicht durch höhereInvestitionen begegnet werden kann. Die Ergebnisse desKfW-Kommunalpanels 2018 legen nahe, dass in Regionen mit starkenAnstiegen beim Investitionsrückstand tendenziell weniger investiertwird. Ein Aufholen dieser Regionen aus eigener Kraft wird dadurchimmer schwieriger. "Wenn finanzschwache Kommunen nicht angemessen aufsteigende Bedarfe reagieren können, öffnet sich die Schere zwischenden Regionen weiter. Hier müssen politische Lösungen dieInvestitionsfähigkeit der betroffenen Kommunen wieder langfristigverbessern", stellt Dr. Zeuner fest.Hinweis: Das KfW-Kommunalpanel wird seit 2009 im Auftrag der KfWvom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) erstellt. Es handeltsich um die größte, regelmäßige Befragung von Kämmerern inkreisfreien Städten, Landkreisen und kreisangehörigen Gemeinden mitmehr als 2.000 Einwohnern in Deutschland. Kernpunkte der Befragungsind die kommunale Finanzlage, die Investitionstätigkeit und derenFinanzierung. Den Bericht und weiterführende Informationen finden Sieunter www.kfw.de/kommunalpanel.Auf der digitalen Storytellingplattform der KfW finden SieReportagen und weitere Informationen zum Thema ZukunftsfähigeKommunen: https://www.kfw.de/stories/dossier-daseinsvorsorge.htmlPressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Sonja HöpfnerTel. +49 (0)69 7431 4306, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Sonja.Hoepfner@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell