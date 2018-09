KfW-Kindertagesstätte feiert 45-jähriges Bestehen

Frankfurt (ots) -- Maßnahme zur Vereinbarung von Familie und Beruf- 45 Betreuungsplätze in Kindergarten und Hort- 2018 steht gesunde Ernährung im BlickpunktDie KfW-Kindertagesstätte in der Schumannstraße 67 feiert heuteihr 45-jähriges Jubiläum. Im Jahr 1973 wurde der erste betriebseigeneKindergarten der Frankfurter Bankenbranche nahe der KfW-Zentrale ander Bockenheimer Warte gegründet. Damals wie heute stellt dasganztägliche Betreuungsangebot des eigenen Nachwuchses eine Maßnahmezur Vereinbarkeit von Familie und Beruf dar. Die Kindertagesstättewird heutzutage sowohl von Müttern als auch Vätern allerHierarchie-Ebenen und Fachbereiche der KfW und KfW IPEX-Bank inAnspruch genommen."Als Bank aus Verantwortung steht die KfW seit vielen Jahren füreine familienbewusste Personalpolitik. Mit einem umfassendenBetreuungsangebot helfen wir unseren Mitarbeiterinnen undMitarbeitern, den Spagat zwischen Familie und Beruf bestmöglich zubewältigen", erklärt Dr. Günther Bräunig, Vorstandsvorsitzender derKfW. "Flexible Arbeitszeiten erfordern im heutigen Arbeitslebenflexible Betreuungsangebote. Die richtige Balance zwischen Beruf undPrivatleben nimmt für Beschäftigte in den unterschiedlichstenLebensphasen eine immer größere Bedeutung ein", kommentiert erweiter.Zurzeit beherbergt die KfW-Kindertagesstätte 45 Betreuungsplätze.Neben dem Kindergarten wird auch ein nachmittäglicher Hort fürGrundschüler angeboten. Insgesamt sieben professionelle Erzieherinnenund Erzieher kümmern sich um das Wohl der Kinder. Weiterhin bietetdie KfW-Kindertagesstätte im Vergleich zu anderen Einrichtungendeutlich längere Öffnungszeiten (Mo-Do: 7:45-18:00 Uhr, Fr:7:45-17:00 Uhr) und weniger Schließzeiten an. Eltern können somit dieBetreuungszeit problemlos an den eigenen Arbeitsalltag anpassen.Das Jahr 2018 steht für die KfW-Kindertagesstätte ganz im Zeichender gesunden Ernährung. Die Kinder haben unter anderem einen Gemüse-und Kräutergarten angelegt, kochen Kürbis- oder Tomatensuppen selbstund fertigen in einem zweiwöchigen Rhythmus ihre Nachtische, wie zumBeispiel Apfelmus, an. So bekommen sie bereits in diesem Altervermittelt, was gesunde, saisonale und nachhaltige Ernährung bedeutetund wie sie schmeckt. Alle Punkte spiegeln sich auch im neuenErnährungskonzept der KfW Kindertagesstätte wider, dass vomBetreuungsteam gemeinsam erarbeitet wurde.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Charis PöthigTel. +49 (0)69 7431 4683, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: charis.poethig@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell