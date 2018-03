KfW-Innovationsbericht: Zuletzt wieder mehr innovative Mittelständler in Deutschland - aber weiterhin keine Trendwende

Frankfurt am Main (ots) -- Innovatorenquote steigt um 5 Prozentpunkte auf 27%, liegt aberweit von Höchststand entfernt- Gesamtinvestitionen innovativer Mittelständler sinken leicht auf32,2 Mrd. EUR- Innovationsrückgang wirkt sich nachteilig auf Umsatz mit neuenProdukten aus- Mangelnder Nutzen und fehlende Ideen sind Hauptgründe fürVerzicht auf InnovationstätigkeitDer Anteil der innovativen mittelständischen Unternehmen inDeutschland steigt nach gut zehn Jahren kontinuierlichen Rückgangswieder an: Die Innovatorenquote für die Jahre 2014/2016 liegt bei27%, wie der aktuelle KfW-Innovationsbericht zeigt. Das heißt: Rund 1Million kleine und mittlere Firmen hierzulande investierten zuletztin innovative Produkte oder Prozesse - 200.000 mehr als in der zuvoruntersuchten Periode 2013/2015. Dass diese erfreuliche Erholungallerdings bereits eine Kehrtwende des langjährigen Abwärtstrendsbedeutet, ist mehr als fraglich. Von ihrem Höchststand von 42% ausden Jahren 2004/2006 liegt die mittelständische Innovatorenquoteweiterhin weit entfernt. Zugleich stagniert die Summe, die derMittelstand für Innovationen ausgibt, bereits seit Mitte der 90erJahre - und sank 2016 sogar nochmals auf nun 32,2 Mrd EUR (2015: 36,7Mrd. EUR).Auch wenn die Innovatorenquote zuletzt bei Unternehmen allerGrößenklassen anspringt - im langfristigen Vergleich wirdoffensichtlich, dass vor allem die kleinen Betriebe mit weniger als 5Beschäftigten sich mehr und mehr aus der Innovationstätigkeitverabschieden. Rund 80% aller mittelständischen Firmen fallen indiese Größenklasse, binnen 10 Jahren sank der Anteil von Innovatorenhier um gut zwei Fünftel. Bei den großen Mittelständlern mit mehr als50 Beschäftigten ging der Anteil innovativer Firmen im gleichenZeitraum zwar ebenfalls deutlich zurück, allerdings nur um knapp einFünftel. Ein Blick in die Branchen zeigt, dass imZehn-Jahres-Vergleich vor allem der Dienstleistungssektor(-17%-Punkte auf 27%) und das Baugewerbe(-14%-Punkte auf 15%)erheblich Innovatoren verloren haben.Die kontinuierlich abnehmende Bedeutung von Innovationen imMittelstand spiegelt sich auch in sinkenden durch Innovationenerwirtschafteten Umsätzen wieder. 2004/2006 erzielten 43 % derkleinen und mittleren Unternehmen über die Hälfte ihres Umsatzes mitihren Innovationen, aktuell tun das nur noch 25 %. Im Gegenzug istder Anteil der Mittelständler, der lediglich maximal ein Zehntel desUmsatzes mit Innovationen erzielt, im zurückliegenden Jahrzehnterheblich von 30% auf 59 % gestiegen.Insgesamt geht der Rückgang der Innovatoren im Mittelstand wenigervon hochinnovativen Vorreiter-Unternehmen aus, sondern von der Masseder Firmen, die Produkt- oder Prozessneuerungen nachahmen und somitin der Wirtschaft verbreiten (-16%-Punkte auf 15% binnen 10 Jahren).Der Anteil der Unternehmen hingegen, die eigene Forschung undEntwicklung (FuE) betreiben, liegt zwar ebenfalls unter seinemHöchststand von 16% in den Jahren 2004/2006, verharrt aber nun schonseit 2010 bei Werten um 10%.KfW Research hat für den neuen Innovationsbericht erstmalig dienicht-innovativen Mittelständler dazu befragt, warum sie aufinnovative Produkte oder Prozesse verzichten: Mit 54 % gab die Massevon ihnen an, dass aus ihrer Sicht ein Hervorbringen von Innovationenim Moment nicht notwendig ist und ihrem Unternehmen keinen Nutzenbringt. In der Tat zeigen Analysen, dass die Innovationsrenditen seitder Jahrtausendwende zurückgehen. Die Gründe hierfür sind vielfältig:Der intensivere Wettbewerb sorgt für steigenden Druck auf Preise undKosten, die steigende technologische Komplexität macht Nachahmungenschwieriger und nicht zuletzt bevorteilen Netzwerkeffekte dieVorreiterunternehmen bei digitalen Technologien. Jedes fünfteUnternehmen (20%) begründet das Unterlassen von Innovationstätigkeitzudem mit fehlenden Ideen. Warum diese Ideen fehlen, ist offen. EinGrund könnte in mangelndem Fachwissen und fehlenden Kompetenzen derBelegschaft liegen, vorhandene Innovationschancen wahrzunehmen undInnovationsideen zu entwickeln. Auch die derzeit gute geschäftlicheLage der Wirtschaft mit hohen Renditen und Produktionsauslastungendürfte dazu beitragen, dass sich die Frage nach Innovationen garnicht so deutlich stellt. Letztlich haben sich neueInnovationsmöglichkeiten für die Breite des Mittelstands in denzurückliegenden Jahren auch nicht aufgedrängt: Seit dem Internet-Boomblieb ein neuer Technologieschub bislang aus."Trotz der zuletzt erfreulichen Erholung der Innovatorenquotebleibt festzustellen: Eigene Innovationsanstrengung im Mittelstandnehmen im Trend weiterhin ab. Für die deutsche Wirtschaft und ihreinternationale Wettbewerbsfähigkeit sind dies keine guten Nachrichten- schließlich spielen Innovationen eine große Rolle fürBeschäftigung, Rendite, Umsatz und Produktivität", sagt Dr. JörgZeuner, Chefvolkswirt der KfW Bankengruppe. Die Wirtschaftspolitikmüsse daher dringend die Entwicklung neuer Technologien und derenVerbreitung in der Wirtschaft stärken. "Es gilt einerseits denbisherigen technologischen Vorsprung Deutschlands zu sichern und neueTechnologiefelder zu besetzen. Andererseits müssen auch dieInnovationsaktivitäten in der Breite des Mittelstands gestärktwerden. Dies trägt zur Diffusion neuer Technologien bei und sichertdie Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft als Ganzes. Dazugilt es Lern- und Innovationsprozesse gerade in Unternehmen ohneeigene FuE zu verbessern. Aus- und Weiterbildung, der Aufbau einesadäquaten Innovationsmanagements, Teamarbeit und die Verbesserung desZugangs zu neuem Wissen sind hier hilfreiche Maßnahmen. Diesumzusetzen ist auch eine Frage der finanziellen und personellenMöglichkeiten der Unternehmen.", so Zeuner.Der KfW-Innovationsbericht ist abrufbar unter:www.kfw.de/innovationsberichtZur Datenbasis:Der aktuelle KfW-Innovationsbericht basiert auf demKfW-Mittelstandspanel 2017. Das KfW-Mittelstandspanel stellt dieeinzige repräsentative Erhebung im deutschen Mittelstand (Unternehmenbis 500 Mio EUR Umsatz) und damit die wichtigste Datenquelle fürmittelstandsrelevante Fragestellungen dar. Es ermöglichtHochrechnungen für sämtliche Größenklassen und Branchen desMittelstands. 