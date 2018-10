KfW IPEX-Bank und Commerzbank finanzieren drittes Expeditionsschiff für Hapag-Lloyd Cruises

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Frankfurt am Main (ots) -- "HANSEATIC spirit" wird auf der norwegischen VARD Werft gebaut- Unterstützung der europäischen Exportindustrie im globalenWettbewerb- Moderne Technik für nachhaltigen Ansatz in derExpeditionskreuzfahrtDie KfW IPEX-Bank stellt gemeinsam mit der Commerzbank dieFinanzierung des dritten Expeditionsschiffes für Hapag-Lloyd Cruiseszur Verfügung. Die Hamburger Konzerntochter der TUI Group hattebereits 2016 die Schwesterschiffe HANSEATIC nature und HANSEATICinspiration bei der norwegischen VARD Werft in Auftrag gegeben, siesollen 2019 abgeliefert werden. Die Ablieferung der HANSEATIC spiritist für 2021 geplant.Wie bereits bei den Vorgängerschiffen haben KfW IPEX-Bank undCommerzbank die Strukturierung der Gesamtfinanzierung übernommen, undfungieren gemeinsam als Mandated Lead Arranger."Mit dem Abschluss stellen wir erneut unsereStrukturierungskompetenz für maßgeschneiderte Finanzierungen imKreuzfahrtsegment unter Beweis", sagte Andreas Ufer, Mitglied derGeschäftsführung der KfW IPEX-Bank anlässlich derVertragsunterzeichnung. "Wir freuen uns, gemeinsam mit derCommerzbank die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Hapag-Lloyd Cruisesfortzusetzen, und mit unserer Finanzierung einen der wichtigendeutschen Player im globalen Wettbewerb des boomendenKreuzfahrtsektors unterstützen zu können".Ausgestattet mit der höchsten Eisklasse für Passagierschiffe (PC6)wird das Expeditionsschiff vor allem in den polaren Regionen Arktisund Antarktis, aber auch in Warmwasser-Destinationen wie dem Amazonasunterwegs sein. Für seinen Einsatz in diesen sensiblen Gebieten wirdes mit modernster Technik und Umwelttechnik ausgestattet.Bei einer Länge von 139 Metern bietet das neue Schiff Platz fürbis zu 230 Passagiere (bei Antarktis- und Spitzbergen-Einsätzen 199)und 175 Besatzungsmitglieder. Es wird über einen hohen Anteil anBalkonkabinen, drei Bordrestaurants, sowie mehrere technischeInnovationen und Neuheiten auf dem Kreuzfahrtmarkt verfügen. So wirdes nicht nur mit einem begehbaren Vorschiff und einer Marina für denWassersport im Heck ausgestattet, sondern auch mit zwei aus dem Rumpfherausfahrbaren gläsernen Balkonen, die einen freien Blick von obenauf das Meer und seine Bewohner bieten. BordeigeneZodiac-Schlauchboote mit Elektroantrieb ermöglichen emissionsarmeAnlandungen in Expeditionsgebieten ohne Häfen oder Stege.Über die KfW IPEX-BankDie KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe dieinternationale Projekt- und Exportfinanzierung. Sie bietet mittel-und langfristige Finanzierungen zur Unterstützung der industriellenSchlüsselsektoren in der Exportwirtschaft, zur Entwicklung derwirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur sowie für Umwelt- undKlimaschutzprojekte und zur Rohstoffsicherung an. Sie wird alsrechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in denwichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.Über Hapag-Lloyd CruisesHapag-Lloyd Cruises gilt im deutschsprachigen Raum als führenderAnbieter von Kreuzfahrten im Luxus- und Expeditionsbereich. Die 100prozentige Tochter der TUI Group, dem weltweit führendenTouristikkonzern führt aktuell eine Flotte von drei Schiffen: Luxuspur bieten die EUROPA und die EUROPA 2, die beide weltweit alseinzige Schiffe vom Berlitz Cruise Guide mit der Höchstnote5-Sterne-Plus ausgezeichnet wurden. Das Expeditionsschiff BREMEN(4-Sterne*) geht weltweit auf Entdeckerkurs. Die Erlebnisreisen imluxuriösen Privatjet ALBERT BALLIN sind eine besonders exklusive Artdes Reisens, die das Portfolio ergänzen.Hapag-Lloyd Cruises ist auf Wachstumskurs und stellt drei neueExpeditionsschiffe auf 5-Sterne-Niveau in Dienst: 2019 werden dieHANSEATIC nature und HANSEATIC inspiration in die Flotte aufgenommen,2021 kommt die HANSEATIC spirit dazu. Die neuen Schiffe werden ebensoin den polaren Regionen Arktis, Antarktis, aber auch inWarmwasser-Destinationen eingesetzt.Pressekontakt:KfW IPEX-Bank GmbH, Palmengartenstraße 5-9, 60325 FrankfurtPressestelle: E-Mail: Dela.Strumpf@kfw.deTel. 069 7431-2984, Fax: 069 7431-9409, E-Mail:info@kfw-ipex-bank.de, Internet: www.kfw-ipex-bank.deOriginal-Content von: KfW IPEX-Bank, übermittelt durch news aktuell