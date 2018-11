KfW IPEX-Bank finanziert zwei Transportschiffe für den Grönlandverkehr

Frankfurt am Main (ots) -- Neue Containerschiffe für Royal Arctic Lines zur Versorgung dergrönländischen Bevölkerung- Bau auf spanischer Werft mit hohem Anteil deutscherZulieferungenDie KfW IPEX-Bank stellt 30 Mio. EUR zur Finanzierung zweier neuerTransportschiffe für die grönländische Royal Arctic Line zurVerfügung.Gebaut werden die Schiffe bei der Zamakona Werft in Spanien, etwa30% der Zulieferungen stammen aus Deutschland. Entsprechend ist dieFinanzierung mit einer Versicherung des spanischen staatlichenExportkreditversicherers CESCE versehen, und bindet Mittel desspanischen CIRR (Commercial Interest Reference Rate) ein.Mit ihrer Ablieferung im Jahr 2020 sollen die neuenTransportschiffe ältere Schiffe der Flotte ersetzen. Sie sind für denEinsatz zwischen entlegenen Siedlungen entlang der grönländischenKüste, die untereinander nicht über Land verbunden sind, vorgesehenund mit einer Spezialausstattung für diesen Einsatz optimiert. Soverfügen die 67 Meter langen Schiffe über eine der höchstenEisklassen, bordeigene Kräne, ein Dynamic Positioning System (DP),sowie über Kühlcontaineranschlüsse zum Transport von tiefgekühltemFisch für den Export. Selbstverständlich erfüllen sie auch dieAnforderungen des New Polar Codes, der seit 2017 in Kraft getretenist. Mit Hilfe dieser Schiffe wird die Versorgung der Bevölkerung imhohen Norden nahezu das ganze Jahr über gesichert."Wir freuen uns, mit unserer Finanzierung die Flottenerneuerungunseres langjährigen geschätzten Kunden Royal Arctic Line zuunterstützen, und damit einen Beitrag zur Versorgung dergrönländischen Bevölkerung sowie zur Modernisierung der maritimenInfrastruktur des Nordmeers leisten zu können", sagte Andreas Ufer,Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank anlässlich derVertragsunterzeichnung.Zuletzt hatte die KfW IPEX-Bank für Royal Arctic Line dieFinanzierung für ein 2.150 TEU Container-Schiff gestellt, welches abdem Jahr 2019 für den Linienverkehr zwischen Dänemark und Grönlandeingesetzt werden soll. Zusammen mit zwei baugleichen Schiffen derisländischen Reederei Eimskip soll es dazu dienen, dieFrachtverbindungen zwischen beiden Ländern zu verbessern.Über die KfW IPEX-Bank:Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe dieinternationale Projekt- und Exportfinanzierung. Sie bietet mittel-und langfristige Finanzierungen zur Unterstützung der industriellenSchlüsselsektoren in der Exportwirtschaft, zur Entwicklung derwirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur sowie für Umwelt- undKlimaschutzprojekte und zur Rohstoffsicherung an. Sie wird alsrechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in denwichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.Pressekontakt:KfW IPEX-Bank GmbH, Palmengartenstraße 5-9, 60325 FrankfurtPressestelle: E-Mail: dela.strumpf@kfw.deTel. 069 7431-2984, Fax: 069 7431-9409, E-Mail:info@kfw-ipex-bank.de,Internet: www.kfw-ipex-bank.deOriginal-Content von: KfW IPEX-Bank, übermittelt durch news aktuell