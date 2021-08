KfW IPEX-Bank finanziert energieeffizientes Wohngebäude für Personal der Sana Kliniken

Frankfurt am Main (ots) - Die Sana Kliniken erweitern ihr Klinikum am Standort Biberach/Baden-Württemberg um ein Wohngebäude für Mitarbeitende, das dem KfW-Effizienzhaus 40 Standard entspricht. Für den Bau des Wohnheims stellt die KfW IPEX-Bank unter Verwendung eines Darlehens aus dem KfW Förderprogramm "Energieeffizient Bauen" insgesamt 7,56 Mio. EUR bereit.Die KfW IPEX-Bank war zuvor bereits an der Finanzierung des Klinikneubaus beteiligt, das für die Menschen im Landkreis eine wohnortnahe, qualitativ hochwertige medizinische Versorgung aus einer Hand bietet. Kurze Kommunikationswege und eine interdisziplinäre Zusammenarbeit vereinfachen und beschleunigen künftig den Behandlungsprozess und schaffen gleichzeitig attraktive Arbeitsbedingungen für das Klinikpersonal. Der Klinikneubau wird planmäßig im September 2021 in Betrieb genommen.Mit dem Bau des 63 Wohneinheiten umfassenden Personalwohnheims runden die Sana Kliniken das Gesamtkonzept des neu errichteten Klinikareals ab. Durch die Einhaltung des KfW40-Standards entsteht für die Mitarbeitenden hochwertiger, bezahlbarer und gleichzeitig nachhaltiger Wohnraum, der kurze Arbeitswege ermöglicht. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im September 2022.Das neue und moderne Zentralkrankenhaus in Biberach stellt eine systemrelevante Infrastruktur für den Landkreis dar, welches durch die Errichtung des Personalwohnheims ideal ergänzt wird.Mit ihrer Finanzierung unterstützt die KfW IPEX-Bank den mit über 120 Einrichtungen (darunter mehr als 50 Kliniken) größten unabhängigen Gesundheitsdienstleister Deutschlands beim Ausbau des Gesundheitswesens und der sozialen Infrastruktur und leistet gleichzeitig einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz in Deutschland.Pressekontakt:KfW IPEX-Bank GmbH, Palmengartenstraße 5-9, 60325 FrankfurtE-Mail: dela.strumpf@kfw.deTel. 069 7431-2984E-Mail: Presse.IPEX@kfw.de,Internet: www.kfw-ipex-bank.deOriginal-Content von: KfW IPEX-Bank, übermittelt durch news aktuell