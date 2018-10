KfW IPEX-Bank finanziert PPP-Projekt Blankenburg-Tunnel in den Niederlanden

Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich imRahmen eines Bankenkonsortiums an der Finanzierung des PPP-ProjektsBlankenburg-Tunnel in den Niederlanden. Für das Projekt mit einemGesamtfinanzierungsvolumen von 900 Mio. EUR stellt die KfW IPEX-Bankrund 75 Mio. EUR bereit und verfolgt damit eines ihrer Kerngeschäfte- den Ausbau und die Instandhaltung der sozialen und wirtschaftlichenInfrastruktur in Deutschland und Europa. Die EuropäischeInvestitionsbank (EIB) beteiligt sich ebenfalls an der Transaktion.Das Projekt umfasst den Bau eines 4 km langen Streckenabschnittsder A24 inklusive eines etwa 1,0 km langen Unterwassertunnels undeines ca. 0,5 km langen Landtunnels. Das Teilstück wird in Zukunftdie A15 mit der A20 verbinden und damit den Zugang zur RegionRotterdam erleichtern. Die KfW IPEX-Bank hat sich in den vergangenenJahren an der Finanzierung zahlreicher europäischer PPP-Projektebeteiligt und trägt damit zum Ausbau von Infrastruktur imeuropäischen Gemeinschaftsinteresse bei. Zuletzt wurden dieniederländischen Projekte Afsluitdijk (Abschlussdeich) und A16erfolgreich unterstützt."Der Blankenburg-Tunnel stellt für uns einen weiteren Erfolg deröffentlichen Beschaffung unter Einbindung des privaten Sektors (PPP)dar", sagt Andreas Ufer, Mitglied der Geschäftsführung der KfWIPEX-Bank und für den Transportsektor zuständig. "Dieöffentlich-private Partnerschaft hat sich in den Niederlanden undEuropa bereits bewährt und bietet großes Potenzial: Durch dieZusammenarbeit mit hochqualifizierten und erfahrenen Unternehmen unddie Bereitstellung privaten Kapitals können öffentlicheInfrastrukturprojekte zügig, effizient und wirtschaftlich realisiertwerden."Das PPP-Projekt zwischen der niederländischen Behörde für Straßen-und Wasserwege "Rijkswaterstaat" und den Sponsoren ermöglicht nebendem Bau und der Finanzierung des Tunnels auch dessen Instandhaltungüber 20 Jahre. Die Sponsorengruppe umfasst Ballast Nedam, DEME undMacquarie. Den Bau übernimmt ein Konsortium bestehend aus BallastNedam Infra BV, DIMCO und Dredging International. Die beidenletzteren sind Teil der DEME Group.Pressekontakt:KfW IPEX-Bank GmbH, Palmengartenstraße 5-9, 60325 FrankfurtPressestelle: E-Mail: axel.breitbach@kfw.deTel. 069 7431-2961, Fax: 069 7431-9409, E-Mail:info@kfw-ipex-bank.de,Internet: www.kfw-ipex-bank.deOriginal-Content von: KfW IPEX-Bank, übermittelt durch news aktuell