KfW IPEX-Bank finanziert Molkereiwerk in Irland für norwegische TINE SA

Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank finanziert den Baueines neuen Werks in Irland für die norwegischeMolkereigenossenschaft TINE SA. Die neue Produktionsanlage soll inKooperation mit dem irischen Unternehmen Dairygold in Mogeely in derGrafschaft Cork im Süden Irlands entstehen. Dort soll aus irischerMilch typisch norwegischer Jarlsbergkäse produziert werden.Am Gesamtinvestitionsvolumen von rund 77 Mio EUR beteiligt sichdie KfW IPEX-Bank mit einer Finanzierung von 50 Mio. EUR. In derhochmodernen umweltfreundlichen Produktionsanlage, die überwiegendmit europäischem Molkerei-Equipment ausgestattet wird, sollenjährlich bis zu 20.000 Tonnen Jarlsberg-Käse für die internationalenMärkte in der EU, USA, Kanada und Australien produziert werden. Mitder Finanzierung unterstützt die KfW IPEX-Bank mehrere Unternehmender europäischen Exportwirtschaft.Markus Scheer, Geschäftsführer der KfW IPEX-Bank: "Mit derBegleitung unseres langjährigen geschätzten Geschäftspartners TINE SAbei dieser zukunftsweisenden internationalen Investition leisten wireinen Beitrag zum Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit europäischerUnternehmen auf den globalen Märkten."TINE SA ist die größte norwegische Molkereigenossenschaft undeiner der größten Nahrungsmittelproduzenten Norwegens.Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe dieinternationale Projekt- und Exportfinanzierung. Sie bietet mittel-und langfristige Finanzierungen zur Unterstützung der industriellenSchlüsselsektoren in der Exportwirtschaft, zur Entwicklung derwirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur sowie für Umwelt- undKlimaschutzprojekte und zur Rohstoffsicherung an. Sie wird alsrechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in denwichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.