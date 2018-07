KfW IPEX-Bank finanziert Kreuzfahrtschiff für Carnival Corporation & plc

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Frankfurt am Main (ots) -- KfW IPEX-Bank stellt Carnival Corporation & plc einen Kredit vonrund 786 Mio. EUR zur Verfügung- Neubau eines LNG-angetriebenen Kreuzfahrtschiffes- Bau auf der Meyer Werft in PapenburgFinanzierung für weltweit größte Kreuzfahrtreederei CarnivalCorporation & plc: Die KfW IPEX-Bank stellt rund 786 Mio. EUR für denNeubau eines Kreuzfahrtschiffes zur Verfügung. Die KfW IPEX-Bankübernimmt die komplette Strukturierung und agiert als Bookrunner,Initial Mandated Lead Arranger (MLA), Facility Agent und ECA Agent.Es ist geplant, bis zu 80 Prozent der Finanzierungssumme zusyndizieren. Die Finanzierung hat eine Laufzeit von 12 Jahren abAblieferung. Sie ist mit einer Exportkreditversicherung des Bundes(Hermesdeckung) versehen und bindet den durch die OECD festgesetztenSchiffs-CIRR (Commercial Interest Reference Rate) ein."Mit dieser Finanzierung stellen wir erneut unsereArrangierungskompetenz für maßgeschneiderte Finanzierungen für unsereKunden im Kreuzfahrtsegment unter Beweis", freut sich Andreas Ufer,Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Unseremlangjährigen Kunden Carnival Corporation & plc., der sich für die imKreuzfahrtschiffbau weltweit führende Meyer Werft Papenburgentschieden hat, ermöglichen wir damit den Bau eines neuenFlagschiffs."Der Neubau wird von der Meyer Werft in Papenburg gebaut. DasKreuzfahrtschiff verfügt über einen emissionsarmen Dual Fuel-Antriebaus LNG (Flüssiggas) und Marine Diesel und soll im Regelbetrieb mitLNG fahren. Auf dem Kreuzfahrtschiff finden 5.200 Passagiere Platz(untere Liegeplätze). Die Ablieferung ist im Mai 2022 geplant