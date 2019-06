KfW IPEX-Bank finanziert Erweiterung des Flughafens Stockholm Arlanda

Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank und Swedavia haben fürdie Gesamtfinanzierung und den Ausbau der bestehenden Flughäfen desstaatlichen schwedischen Flughafenbetreibers, insbesondere für dessengrößten Flughafen Stockholm Arlanda, einen Kreditvertrag über 190Mio. EUR abgeschlossen.Swedavia investiert bis 2025 rund 1,7 Mrd. EUR in den Ausbau desFlughafens Stockholm Arlanda. Umfangreiche Investitionen sind zurErweiterung der Terminalkapazitäten, sowie des Serviceangebots amHauptstadtflughafen geplant, wobei der Betreiber auch beabsichtigt,sämtliche CO2-Emissionen im Flughafenbetrieb abzubauen und so bis2020 Klimaneutralität zu erreichen."Wir freuen uns über diese finanzielle Unterstützung der KfWIPEX-Bank für unser weiteres Bestreben, klimaschonende Flughäfen derZukunft zu bauen. Durch die Kreditfazilität können wir unsereFinanzierung diversifizieren und erhalten kostengünstigesFremdkapital mit längeren Laufzeiten," sagt Mats Påhlson, CFO beiSwedavia.Swedavia setzt bei allen zehn staatlichen Flughäfen eine Reihe vonKlimaschutzmaßnahmen um, darunter die Verwendung von erneuerbarenEnergien und Biokraftstoff als Ersatz für Öl zum Beheizen derFlughafengebäude, sowie einige weitere Maßnahmen zur Verbesserung derEnergieeffizienz.Im Rahmen des aktuellen Entwicklungsprogramms sind am FlughafenStockholm Arlanda ein neuer Flugsteig, sowie neue Anlagen fürGepäckabfertigung, Check-in und Sicherheitskontrollen geplant. Auchdas kommerzielle Angebot am Flughafen soll durch ein neuesEinkaufszentrum mit verschiedenen Geschäften und Restaurantserweitert werden.Die Gesamtkapazität soll von 26,9 Mio. Passagieren im Jahr 2018sukzessiv auf 40 Mio. Passagiere pro Jahr erweitert und Arlanda damitzum führenden klimafreundlichen Flughafen Skandinaviens ausgebautwerden. "Der Flughafen Stockholm Arlanda ist bereits ein wichtigerwirschaftlicher Eckpfeiler des Landes. Wir freuen uns, mit unsererFinanzierung zum Erhalt und der Gestaltung lokaler Arbeitsplätzebeizutragen, indem wir zur Wettbewerbsfähigkeit des FlughafensStockholm Arlanda beitragen und ihn gleichzeitig bei der Verfolgungseiner Klimaziele unterstützen," sagt Andreas Ufer, Mitglied derGeschäftsführung der KfW IPEX-Bank und zuständig für den BereichInfrastruktur.Neben der Finanzierung zur Modernisierung des Flughafens Helsinkiist dies in kurzer Zeit die zweite Flughafenfinanzierung für die KfWIPEX-Bank, die damit ihre Positionierung als Infrastrukturfinanziererauch in Nordeuropa festigt und unterstreicht.Über Swedavia:Swedavia ist eine staatliche Unternehmensgruppe, die zehnFlughäfen in ganz Schweden besitzt, betreibt und weiterentwickelt.Wir sehen es als unsere Aufgabe, dem Land Zugang zu Flughäfen zuschaffen, um privates sowie geschäftliches Reisen zu erleichtern - inSchweden, aber auch in Europa und in der ganzen Welt. ZufriedenePassagiere, die sicher ankommen, bilden die Grundlage unseresGeschäfts. Swedavia zählt zu den Weltmarktführern bei der Entwicklungvon Flughäfen mit den geringstmöglichen Umweltauswirkungen. DieGruppe erwirtschaftet mehr als SEK 5,7 Mrd. und hat rund 3.100Mitarbeiter.Über die KfW IPEX-Bank GmbH:Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe dieinternationale Projekt- und Exportfinanzierung. Sie bietet mittel-und langfristige Finanzierungen zur Unterstützung der industriellenSchlüsselsektoren in der Exportwirtschaft, zur Entwicklung derwirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur sowie für Umwelt- undKlimaschutzprojekte und zur Rohstoffsicherung an. Sie wird alsrechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in denwichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.Pressekontakt:KfW IPEX-Bank GmbH, Palmengartenstraße 5-9, 60325 FrankfurtPressestelle: E-Mail: axel.breitbach@kfw.deTel. 069 7431-2961, Fax: 069 7431-9409, E-Mail:info@kfw-ipex-bank.de,Internet: www.kfw-ipex-bank.deOriginal-Content von: KfW IPEX-Bank, übermittelt durch news aktuell