KfW IPEX-Bank finanziert Elektrotriebwagen für die Österreichischen Bundesbahnen

Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich mit 80 Mio. EUR an der Finanzierung von neuen Elektrotriebwagen für die Personenverkehrsgesellschaft der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Das Unternehmen bringt jährlich mehr als 470 Millionen Fahrgäste umweltfreundlich und klimaschonend ans Ziel: Österreich deckt seinen Bahnstrombedarf zu 100% aus erneuerbaren Energieträgern.Die Finanzierung hat eine Laufzeit von 20 Jahren. Es handelt sich um ein Projekt im europäischen Gemeinschaftsinteresse, das auch Finanzierungen von der Europäischen Investitionsbank (EIB) erhält."Wir freuen uns über unseren neuen Kunden ÖBB Personenverkehr. Mit der Finanzierung unterstreichen wir unsere Position als eine der führenden Banken für die Finanzierung von Schienenverkehrsprojekten in Europa", sagt Andreas Ufer, zuständiger Geschäftsführer der KfW IPEX-Bank. "Diese sehen wir wegen der umweltentlastenden Wirkungen gegenüber anderen Verkehrsträgern im Vorteil."