KfW-Förderung muss reformiert werden: Für sozialgerechten Klimaschutz im Gebäudesektor

Berlin (ots) - Staatliche Förderung unterläuft Klimaziele im Gebäudebereich -Fördervolumen muss drastisch aufgestockt werden, Bürokratieaufwand muss sinken -KfW-Bank muss Klimaschutz und sozialgerechtes Bauen und Wohnen stärkerzusammendenken - "Graue Energie" muss Berücksichtigung bei der Förderung findenDie öffentliche Förderung von energetischer Sanierung durch KfW-Programme ist zukompliziert und unterfinanziert. Die fehlende Flexibilität der Programmeverhindert ambitionierten Klimaschutz am Gebäude und lässt soziale Aspekteunberücksichtigt. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert deshalb einegrundsätzliche Reform und Anhebung der öffentlichen Förderung im Gebäudesektor.Aktuell wird der Gebäudebereich mit rund 3 Milliarden Euro Jährlich gefördert.Für einen klimaneutralen Gebäudebestand 2050 sind hingegen bis zu 25 MilliardenEuro notwendig.Dazu erklärt Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der DUH:"Die Bundesregierung vernachlässigt den Gebäudesektor sträflich. Er ist in derKlimadebatte bestenfalls eine Randnotiz - trotz des unglaublichen Potentials fürweniger CO2. Die jetzt im Klimaschutzgesetz verankerte Förderstrategie liegtbereits seit 2017 in der Schublade und hätte längst auf den Weg gebracht werdenmüssen. Stattdessen wurde die Umsetzung wesentlicher Teile der Förderstrategieins Wahljahr 2021 verschoben. Dadurch bleibt die Antragstellung für Fördergelderweiterhin extrem aufwändig und behindert energetische Sanierungen undklimafreundliches Bauen. Leider hat es die Bundesregierung zudem nichtgeschafft, im Gebäudeenergiegesetz die notwendigen Standards für den Neubau undBestand vorzuschreiben. Ziel bei Vollsanierungen muss derKfW-Effizienzhausstandard 55 sein, im Neubau noch effizienter mit mindestensKfW-Effizienzhausstandard 40. Umso wichtiger ist es jetzt, klimafreundlichesBauen und Sanieren über die öffentliche Förderung attraktiv zu gestalten. Sonstwerden heute Gebäude auf einen Standard errichtet oder saniert, der nichtklimazielkompatibel ist."Bereits im April 2018 hatten sich die Förderbedingungen der Kreditanstalt fürWiederaufbau (KfW) wesentlich verschlechtert. Der Wegfall kostenloserSondertilgungsrechte und kürzere Zinsbindungszeiten führten unter anderem zueinem Rückgang der Förderanträge im Neubau von 79.989 auf 65.352 Wohneinheitenim Jahr 2019. Trotz der zum 24. Januar 2020 erhöhten Tilgungs- undInvestitionszuschüssen sowie Kreditbeträgen ist keine Kehrtwende in Sicht.Die Förderprogramme für Klimaschutz und sozialen Wohnungsbau lassen sichaußerdem viel zu selten kombinieren. Dazu Bernhard Bihler, Bauherr vom Bodensee:"Aktuell müssen sich Bau- und Sanierungswillige oft zwischen verschiedenenFördertöpfen entscheiden. Ich möchte sozialgerecht und energieeffizient bauen,doch die aktuelle Förderpraxis legt mir hier Steine in den Weg. Damit dieEnergieeffizienz der Gebäude nicht auf der Strecke bleibt und Klimaschutz undSoziales Hand in Hand gehen kann, müssen die Förderprogramme einfacher undflexibler werden. Außerdem müssen Immobilieneigentümer grundsätzlich immer dieWahl zwischen Darlehen, Zuschüssen oder steuerlicher Abschreibung haben. Aktuellmuss ich als Bauwilliger für eine Zuschussförderung einen Kredit aufzunehmen,obwohl der vielleicht gar nicht benötigt wird. Das macht die Förderung für michunattraktiv."Private Bauwillige und gewerbliche Vermieter schöpfen aufgrund des hohenbürokratischen Aufwands und unflexibler Kreditbedingungen die ohnehin zuniedrigen Fördermittel nicht vollständig aus. Die DUH fordert deshalb eineneinzigen Antrag für alle Programme und Begleitmaßnahmen sowie Wahlfreiheit fürAntragsteller zwischen Kredit- und Zuschussförderung.Zudem ist es zwingend notwendig, dass die KfW-Förderung in ihrer Bewertung nichtnur die Nutzungsphase eines Gebäudes, sondern den gesamten Lebenszyklus in denBlick nimmt. Mit steigender Energieeffizienz nimmt die Bedeutung der Energie fürHerstellung, Errichtung und Entsorgung ("Graue Energie") von Gebäuden und derverwendeten Bauprodukte zu. Diese verursacht etwa 8 Prozent derTreibhausgasemissionen in Deutschland. Um eine erweiterte Betrachtung derUmweltwirkungen von Bauwerken zu etablieren, sollte die "Graue Energie" vonBauprodukten in der KfW-Förderung, z.B. in Form eines Tilgungszuschusses,berücksichtig werden.Link:- 10-Punkte-Sofortprogramm für sozialverträgliche Gestaltung derenergetischen Sanierung und mehr Klimaschutz in Gebäuden:http://l.duh.de/p200123- Mehr zur "Grauen Energie": http://l.duh.de/1c0vj- Ein ausführliches Interview mit Bernhard Bihler zurKfW-Förderung: http://ots.de/0UsxYb