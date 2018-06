KfW-Förderung macht kommunale Quartiere energieeffizient

Frankfurt am Main (ots) -- Kommunen profitieren 2012 - 2016 in über 300 Vorhaben derEnergetischen Stadtsanierung von 450 Mio. EUR Förderung- Erhöhte Energieeffizienz spart insgesamt über 950 GWhPrimärenergie und 461.000 t CO2-Äquivalente- In dieser Zeit werden Investitionen in Höhe von 566 Mio. EURdurch diese Förderung umgesetztUm die deutschen Klimaschutzziele und eine erfolgreicheEnergiewende zu erreichen, ist die erhebliche Steigerung derEnergieeffizienz eine wichtige Voraussetzung. Die KfW finanziert mitMitteln des Bundes daher nachhaltige Investitionen in dieEnergieeffizienz von kommunalen Wärme-, Kälte-, Wasser- undAbwassersystemen im Quartier.Seit Programmstart 2012 bis 2016 wurden durch die Programme zurEnergetischen Stadtsanierung in der Quartiersversorgung über 300Vorhaben mit Förderdarlehen von rund 450 Mio. EUR durch Kommunen undöffentliche Unternehmen umgesetzt. Dies hatte Investitionen von 566Mio. EUR zur Folge. Die von der KfW beauftragte Prognos AG hat nundie Programme evaluiert:Zu den nachgefragtesten Förderzwecken zählen mit rd. 40 %effiziente KWK-Anlagen und mit 25 % effiziente Wärmenetze. Zusammenmit den übrigen Verwendungszwecken konnte im Zeitraum 2012 - 2016 einVerbrauch von 956 GWh nicht erneuerbarer Primärenergie und 461 Tsd. tCO2-Äquivalenten eingespart werden. Über die gesamte Lebensdauer derAnlagen betrachtet wird eine Treibhausgasminderung von etwa 7,7 Mio.t CO2-Äquivalenten erzielt."Die energetische Sanierung auf Quartiersebene lohnt sich", sagtDr. Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der KfW Bankengruppe. "Die Wirkungfällt oft höher aus, wenn in größerem Rahmen gedacht und verschiedeneMaßnahmen in einem Quartier gebündelt werden. In diesem Ansatz stecktzukünftig noch viel Potenzial."Neben der gewünschten CO2-Einsparung haben die Programme auch nochpositive Nebenwirkungen: Die Berechnungen von Prognos zeigen, dassdurch die geförderten Investitionen insgesamt etwa 385 Mio. EURzusätzliche Waren und Dienstleistungen in Anspruch genommen und über6.500 Arbeitsplätze in Deutschland für ein Jahr gesichert bzw. neuschaffen werden.Hinweis:Der ausführliche Endbericht zur Evaluation der KfW-Programme 201und 202 der Prognos AG kann auf der Internetseite von KfW Researchunter www.kfw.de/research in der Publikationsreihe "Evaluationen"heruntergeladen werden."Internationales Vorbild. Potsdam-Drewitz": Lesen Sie auf derwww.kfw.de/stories/umwelt3 eine Reportage über ein Beispiel fürerfolgreiche, energetische Stadtsanierung´.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Sonja HöpfnerTel. +49 (0)69 7431 4306, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Sonja.Hoepfner@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell