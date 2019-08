KfW-Energiewendebarometer 2019: Wunsch nach mehr Erneuerbaren Energien - Durchbruch der Elektromobilität bis 2030 erwartet

Frankfurt (ots) -- 80 % der Haushalte mit Änderungswunsch bezüglichEnergieversorgung- Energiewendetechnologien vor allem auf dem Land und beiEigentümern im Einsatz- Jeder vierte Haushalt plant, in 10 Jahren ein Elektroauto zufahren- Jeder zweite Haushalt befürwortet den Ausbau von Tempo-30-Zonenin Innenstädten- Große Skepsis gegenüber City-MautDas KfW-Energiewendebarometer 2019 misst bei Haushalten inDeutschland einen deutlichen Veränderungswillen bezüglich ihrerEnergieversorgung. Rund 80 % der Haushalte sind bereit, etwas anihrer Energieversorgung zu ändern. Mehr als 60 % möchten mehrErneuerbare Energien nutzen oder die Energie sogar selbst erzeugen."Das sind gute Voraussetzungen. Denn der weitere Einsatz vonErneuerbaren Energien in den privaten Haushalten ist dringendvonnöten, da sich die eingesparte Menge an Treibhausgasemissionenauch im bereits erfolgreichen Gebäudebereich noch einmal deutlichsteigern muss, um die Klimaschutzziele der Bundesregierung bis 2030zu erreichen," sagt Dr. Daniel Römer, Senior Economist bei der KfWBankengruppe.Die Energiewende in Haushalten findet vor allem auf dem Landstatt.Bei der Verteilung der betrachteten Energiewendetechnologien überdie Haushalte in Deutschland fällt auf, dass sich derzeitinsbesondere die Wohneigentümer und zudem verstärkt Haushalte inländlichen Regionen an der Energiewende beteiligen. Lücken bestehensomit insbesondere bei Mietern und in der Stadt. Ein Hauptgrundhierfür ist der mangelnde Erfahrungsaustausch der Großstädteruntereinander. Eine mögliche Maßnahme zur Beschleunigung derEnergiewende in den Städten kann die Etablierung von Netzwerken zumErfahrungsaustausch sein.Jeder vierte Haushalt plant, in 10 Jahren ein Elektroauto zufahren Auch bezüglich der Mobilität stehen bei den HaushaltenVeränderungen an. Heute verfügen zwar nur rund 1% der Haushalte überein Hybrid- oder Elektroauto."Das KfW-Energiewendebarometer 2019 lässt jedoch eine dynamischeEntwicklung erwarten, die der Elektromobilität bis 2030 denDurchbruch bescheren wird. Diese Entwicklung verspricht einenentscheidenden Beitrag zum Klimaschutz im Verkehr," sagt Dr. DanielRömer.Als zentrales Hemmnis für die stärkere Verbreitung vonElektroautos geben die Haushalte neben dem hohen Anschaffungspreiseine zu geringe Anzahl von Ladestationen an. Nur rund ein Viertel derLadevorgänge finden dabei an öffentlicher Ladeinfrastruktur statt.Daher ist der Ausbau privater Ladeinfrastruktur ein zentraler Faktor.Die baulichen Grundvoraussetzungen scheinen vielerorts gegeben: 36 %der Haushalte mit Auto gaben an, über einen Stellplatz mit Steckdosezu verfügen, weitere 46% haben einen festen Stellplatz für ihr Auto.Hinzu kommen die Stellplätze beim Arbeitsplatz. Durch entsprechendeFörderung sollte es möglich sein, die bestehende Elektrik zuertüchtigen oder zu erweitern - und so einem Großteil der HaushalteZugang zu ausreichender Ladeinfrastruktur zu ermöglichen.Jeder zweite Haushalt befürwortet den Ausbau von Tempo-30-Zonen,es besteht jedoch große Skepsis gegenüber City-MautIn den Städten besteht auch bezüglich der VerkehrsbelastungHandlungsbedarf. Drei Viertel der deutschen Haushalte lehnen jedocheine City-Maut ab, ebenso wie eine Erhöhung der Parkgebühren.Kommunen, die diese Maßnahmen zur effizienteren Raumnutzunganstreben, sollten Möglichkeiten entwickeln, um die Bürger von Sinnund Zweck dieser Maßnahmen zu überzeugen - etwa durch ein schlüssigesGesamtkonzept. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass nur rund 20 %der Haushalte dem grundsätzlichen Ziel der Verkehrsvermeidungablehnend gegenüber stehen. Jeder zweite Haushalt würde sogar denAusbau von Tempo-30-Zonen unterstützen. Deshalb ist es wichtig, dieKommunen bei der Entwicklung ganzheitlicher und auf die Bürgerabgestimmter Konzepte zu unterstützen, die etwa die Mitteleinnahmenaus City-Maut und Parkgebühren für den Ausbau des ÖPNV sowie derFahrrad- und Fußwege vorsehen.Steckbrief KfW-Energiewendebarometer:- Repräsentative Umfrage bei etwa 4.000 Haushalten in Deutschlandzum Thema EnergiewendeDie Studie gibt Aufschluss über:- Die Ausstattung der Haushalte mit Energiewendetechnologien (z.B.Solarenergienutzung, Batteriespeicher, Elektromobilität)- Die Dynamik von Neuinvestitionen (geplante Anschaffungen vonEnergiewendetechnologien)- Die Motivation der Nutzung und Hemmnisse bei der Anschaffung vonEnergiewendetechnologien- Durchführung der Umfrage durch infas Institut für angewandteSozialwissenschaft GmbHhttp://ots.de/7IShQAPressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM)Dr. Charis PöthigTel. +49 (0)69 7431 4683, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Charis.Poethig@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell