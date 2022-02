KfW-Chef: Hoffen auf schnelle Lösung nach Förderstopp für Hausbauer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem überraschenden Stopp der KfW-Förderung für energieeffiziente Gebäude arbeitet die staatliche Förderbank gemeinsam mit dem Bund an einer Lösung für Bauherren. "Der Auftrags- und Förderstopp der Bundesförderung für effiziente Gebäude hat zu viel Enttäuschung und Verunsicherung geführt. Seien sie versichert, dass uns als KfW-Vorstand dies sehr bewegt", sagte der seit Oktober amtierende KfW-Chef Stefan Wintels am Dienstag in Frankfurt. "Wir sind im Austausch mit den Fachministerien und hoffen, dass wir schnell eine Lösung anbieten können."

Das Bundeswirtschaftsministerium hatte Anfang vergangener Woche angesichts einer Antragsflut und drohender Mehrkosten in Milliardenhöhe einen Stopp der staatlichen Förderungen für Neubauten verkündet. Somit können keine neuen Anträge für Fördermittel der staatlichen Förderbank KfW in der Bundesförderung für effiziente Gebäude gestellt werden. Dies gilt dem Ministerium zufolge für folgende Programme: das Effizienzhaus 55 im Neubau, das Effizienzhaus (EH) 40 im Neubau sowie die energetische Sanierung.