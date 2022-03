Frankfurt am Main (ots) -- KfW Capital Award: Bewerbungen ab 1.4.2022 möglich- Prämiert werden Persönlichkeiten in den beiden Kategorien "Best Female Investor" und "Best Impact Investor"- Feierliche Preisverleihung am 19.10.2022 in BerlinVon morgen an bis zum 1.7.2022 können sich Investorinnen und Investoren für den KfW Capital Award "Best Female Investor" und "Best Impact Investor" bewerben. KfW Capital zeichnet mit dem KfW Capital Award"Best Female Investor" Venture Capital (VC)-Investorinnen aus, die u.a. erfolgreich in Start-ups und innovative Tech-Unternehmen in Deutschland investieren. Beim KfW Capital Award "Best Impact Investor" liegt der Fokus auf Investorinnen und Investoren, die Impact als integralen Bestandteil ihrer Investmentstrategie festgelegt haben und u.a. in Start-ups und innovative Technologieunternehmen in Deutschland investieren. Die mit jeweils 5.000 Euro dotierten Auszeichnungen sind diesjährige Sonderpreise des KfW Award Gründen, der seit 25 Jahren herausragende Gründerinnen und Gründer auszeichnet. Im Jubiläumsjahr 2022 wird der Award durch KfW Capital nun um die Investorenperspektive erweitert. Der TV-Sender n-tv berichtet in einer Sondersendung über die Preisträgerinnen/Preisträger. Die feierliche Preisverleihung findet am 19.10.2022 in Berlin statt. "Noch sind Frauen als Investorinnen im VC-Ökosystem unterrepräsentiert, noch gibt es vergleichsweise wenig Impact-Fonds. Wir wollen mit dem KfW Capital Award erfolgreiche Investorinnen und Investoren auszeichnen und gleichsam auf beide bedeutsame Themen aufmerksam machen. Ein nachhaltig erfolgreicher VC-Markt ist künftig diverser - in personeller wie inhaltlicher Sicht", sagt Dr. Jörg Goschin, Geschäftsführer von KfW Capital.Unter den Einsendungen wird eine jeweils fünfköpfige, hochkarätig besetzte Jury die Gewinnerinnen und Gewinner auswählen. Für die Jury KfW Capital Award "Best Female Investor" konnte KfW Capital gewinnen: Alex von Frankenberg (Geschäftsführer High-Tech Gründerfonds), Ulrike Hinrichs (Geschäftsführendes Vorstandsmitglied beim BVK), Prof. Heike Hölzner (Professorin für Entrepreneurship und Mittelstandsmanagement an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin), Dr. Eva Wimmer (Leiterin der Finanzmarktabteilung im Bundesministerium der Finanzen). Für die Jury KfW Capital Award "Best Impact Investor": Prof. Christina E. Bannier (Professorin für Banking & Finance an der Justus-Liebig-Universität Gießen), Dr. Sabine Hepperle (Leiterin der Abteilung Mittelstandspolitik im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz), Anja Mikus (Vorstandsvorsitzende und Chief Investment Officer des KENFO - Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung) und Dr. Andreas Rickert (Vorstand PHINEO, Co-CEO Nixdorf Kapital, Vorstand Bundesinitiative Impact Investing). KfW Capital-seitig werden die KfW Capital-Geschäftsführer Dr. Jörg Goschin (Best Female Investor) und Alexander Thees (Best Impact Investor) die jeweiligen Jurys ergänzen. Theresa Bardubitzki, Nachhaltigkeitsmanagerin bei KfW Capital, wird in beiden Jurys den KfW Capital-Sitz komplettieren.Hinweis für Bewerberinnen und Bewerber:Investorinnen und Investoren finden Informationen zum Bewerberprozess auf www.kfw-capital.de/award. Dort befinden sich auch die jeweiligen Kriterienkataloge. Außerdem ist es möglich auch Investorinnen und Investoren vorzuschlagen. In diesem Fall bitte eine Mail an info-kfw-capital@kfw.deschreiben.Über KfW CapitalKfW Capital ist die 100%ige Beteiligungstochter der KfW und investiert mit Unterstützung des ERP-Sondervermögens und des Zukunftsfonds in europäische Venture Capital-Fonds. Ziel von KfW Capital ist, die nachhaltige Stärkung der VC-Fondslandschaft, damit innovative Technologieunternehmen in Deutschland besseren Zugang zu Wachstumskapital erhalten. Dabei investiert KfW Capital sowohl beim Programm "ERP-VC-Fondsinvestments" als auch bei der "ERP/Zukunftsfonds-Wachstumsfazilität" zu gleichen Bedingungen wie private Investoren. Die VC-Fonds sind ihrerseits verpflichtet, mindestens das von KfW Capital eingebrachte Kapital in deutsche Wachstumsunternehmen zu investieren. KfW Capital wendet bei den Investments die Nachhaltigkeitsrichtlinie sowie Ausschlussliste von KfW Capital an. Bei den Zielfonds legt der VC-Fondsinvestor Wert auf die Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Weitere Informationen zu KfW Capital, den Programmen sowie über das VC-Fondsportfolio von KfW Capital finden Sie auf www.kfw-capital.de.Pressekontakt:KfW Capital, Bockenheimer Landstraße 98-100, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Sonja Höpfner,Tel. +49 (0)69 7431 4306, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Sonja.Hoepfner@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell