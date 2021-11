KfW Capital: Stefan Wintels ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender von KfW Capital

Finanztrends Video zu BMW Vz



mehr >

Frankfurt am Main (ots) -Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW Bankengruppe, ist einstimmig zum Aufsichtsratsvorsitzenden der KfW Capital GmbH & Co. KG gewählt worden. Die Wahl fand heute planmäßig in der Jahresabschlusssitzung des fakultativ eingesetzten Aufsichtsrats der 100 %-igen Beteiligungstochter der KfW in Frankfurt statt. "KfW Capital als VC-Fondsinvestor nimmt eine wichtige Rolle bei der Stärkung und Weiterentwicklung des VC-Ökosystems ein. Ich freue mich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Aufsichtsrat, KfW Capital und die Geschäftsführer Dr. Jörg Goschin und Alexander Thees bei dieser Aufgabe zu unterstützen", sagt Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW Bankengruppe.Zum sechsköpfigen Aufsichtsrat von KfW Capital gehören neben Stefan Wintels:- Dr. Fritz Becker, Unternehmer/Investor und Mitglied im Aufsichtsrat der Augsburger Aktienbank und im Aufsichtsrat der DEKA Investment GmbH. Dr. Becker war zuvor u.a. CEO der HQ Trust GmbH und Harald Quandt Holding GmbH.- Dr. Sabine Hepperle, Leiterin der Abteilung Mittelstandspolitik im BMWi (Zuständigkeit u.a. für Fragen der Wagniskapitalfinanzierung, Förderung von Startups, Gründungen und Unternehmensnachfolgen).- Dr. Judith Kölzer-Söding, Gründerin & Geschäftsführerin der Beteiligungsfirma SOVAGE GmbH mit Fokus auf Special Situations & Wachstum. Zuvor war Dr. Kölzer-Söding in verschiedenen Positionen bei Dr. Förster AG, CVC Capital und Goldman Sachs International tätig.- Dr. Stefan Peiß, Vorstandsmitglied der KfW Bankengruppe, Chief Risk Office, und Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender von KfW Capital- Reinhard Wolpers, Leiter der Unterabteilung Finanzmarktstabilität und Schuldenwesen im BMF (Zuständigkeit u.a. für Fragen der Finanzmarktstabilität, Staatsanleihemärkte, Bankenaufsicht und -restrukturierung).Der Aufsichtsrat von KfW Capital tagt in der Regel vier Mal im Jahr. Er nimmt u.a. die Überwachungsfunktion über die Geschäftstätigkeit von KfW Capital wahr, genehmigt größere Investments und ist beratend in strategischen Fragen eingebunden.Hinweis: Weitere Informationen über KfW Capital finden Sie unter www.kfw-capital.de (https://kfw-capital.de/)Pressekontakt:Sonja HöpfnerKfW CapitalTelefon: +49 (0) 69 7431 4306sonja.Hoepfner@kfw.de, Internet: www.kfw-capital.deBockenheimer Landstraße 98-100, 60325 Frankfurt am MainOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell