KfW Capital 2020: Verlässlicher Partner während der Pandemie

Frankfurt am Main (ots) -- Trotz Pandemie: planmäßige Erhöhung der ERP-VC-Fondsinvestments auf 184 Mio. EUR- Wichtiger Stabilisator: Konstruktion und Durchführung der 1. Säule der Start-up-Hilfen des BundesFrankfurt am Main (ots) - KfW Capital konnte im herausfordernden Jahr 2020 seine Rolle als verlässlicher Partner für den VC-Markt weiter ausbauen: Die Zusagen des Geschäftsfeldes KfW Capital beliefen sich insgesamt auf 871 Mio. EUR (inkl. Zusagen des Europäische Investitionsfonds (EIF) im Rahmen des Corona-Maßnahmenpakets des Bundes für Start-ups). Das Zusagevolumen im Programm "ERP-Venture Capital-Fondsinvestments", das KfW Capital mit Unterstützung des ERP-Sondervermögens durchführt, konnte dabei planmäßig von rd. 155 Mio. EUR um rd. 19 % auf 184 Mio. EUR gesteigert werden. Insgesamt erhielten im vergangenen Jahr weitere zwölf, in Deutschland investierende VC-Fonds Investmentzusagen. Damit bewegt sich KfW Capital auf dem angestrebten Ausbaupfad. "Zusätzlich zu den Corona-Maßnahmen haben wir über das gesamte Jahr wie geplant investiert. Erfreulicherweise haben wir viele, sehr professionelle VC-Fonds gesehen, die Start-ups und innovative Wachstumsunternehmen in Deutschland schätzen", sagt Dr. Jörg Goschin, der gemeinsam mit Alexander Thees KfW Capital als Geschäftsführer leitet.KfW Capital strukturierte außerdem gemeinsam mit der KfW und in Abstimmung mit dem Bundeswirtschafts- und Bundesfinanzministerium ab Anfang April die1. Säule der Start-up-Hilfen des Bundes, zu der u.a. die Corona Matching Fazilität gehört, und führte das Hilfsprogramm ab Mitte Mai gemeinsam mit dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) durch. "Die Säule 1 der Start-up-Hilfen des Bundes ist gut angenommen worden und war im Jahr 2020 ein wichtiger Stabilisator für den insbesondere in den ersten Monaten der Pandemie verunsicherten VC-Markt", sagt Alexander Thees, Geschäftsführer von KfW Capital.Per 31.12.2020 wurden bei KfW Capital und dem EIF rd. 685 Mio. EUR (inkl. High-Tech Gründerfonds, exklusive ERP-Startfonds) vertraglich zugesagt; inkl. des ERP-Startfonds lag das Volumen zum Jahressende bei 714 Mio. EUR. Die VC-Fonds wollen die Corona-Hilfen zusammen mit weiterem Kapital in rund 300 Start-ups und innovative Wachstumsunternehmen in Deutschland investieren.Das gesamte Portfolio der VC-Fondsinvestments von KfW Capital bestand zum Jahresende 2020 aus 46 Fonds. Bei 781 Mio. EUR durch KfW Capital zugesagtem Kapital beläuft sich das kumulierte Volumen dieser in Deutschland investierenden VC-Fonds auf mehr als 10 Mrd. EUR. Insgesamt haben die VC-Fonds damit bereits mehr als 1100 Start-ups und junge Technologieunternehmen finanziert. Unter den Fonds sind sowohl etablierte Folgefonds als auch First-Time-Fonds. Rund 70 % des Fondsvolumens von KfW Capital haben ihren Fokus auf ICT, Life Science, Industrial Tech; etwa 30 % investieren branchenübergreifend.Tabellarische Übersicht KfW CapitalAlle Angaben in Mio. EURZusagen des Geschäftsfeldes KfW Capital [1]156 (2019) 871 (2020)ERP-VC-Fondsinvestments155 (2019) 184 (2020)Säule 1 der Start-up-Hilfen des Bundes (inkl. EIF, HTGF, ohne ERP-Startfonds) [2]- (2019) 685 (2020)Abrufe aus HTGF I u II1 (2019) 2 (2020)[1] inkl. EIF-Zusagen im Rahmen des Corona-Maßnahmenpakets des Bundes für Start-ups[2] Säule 1 der Start-up-Hilfen des Bundes insgesamt (inkl. ERP-Startfonds, der den Förderzahlen der KfW zugerechnet wird) zum 31.12.2021: 714 Mio. EURKfW CapitalKfW Capital ist die Beteiligungstochter der KfW und investiert in deutsche und europäische Venture Capital-Fonds. Ziel von KfW Capital ist, die nachhaltige Stärkung der VC-Fondslandschaft, damit innovative Technologieunternehmen in Deutschland besseren Zugang zu Wachstumskapital erhalten und der Innovationsstandort nachhaltig gestärkt wird. Dabei beteiligt sich KfW Capital stets beim Programm "ERP-VC-Fondsinvestments" zu gleichen Bedingungen wie private Investoren mit maximal 19,9 % am gesamten Fondsvolumen. Im Gegenzug verpflichten sich die VC-Fonds, mindestens das von KfW Capital eingebrachte Kapital in deutsche Wachstumsunternehmen zu investieren. KfW Capital orientiert sich bei den Investments an den Nachhaltigkeitskriterien der KfW und wendet die Ausschlussliste der Sektorleitlinien des Konzerns an. Bei den Zielfonds legt der VC-Fondsinvestor Wert auf die Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Weitere Informationen zu KfW Capital, den Programmen sowie über das VC-Fondsportfolio von KfW Capital finden Sie auf www.kfw-capital.de.