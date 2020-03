KfW Capital 2019: Erfolgreiches erstes vollständiges Geschäftsjahr

Frankfurt am Main (ots) -- Erhöhung des Volumens im Programm "ERP-VC-Fondsinvestments"planmäßig auf rd. 155 Mio EUR erfolgt, Investmentzusagen in 10Fonds- Beitrag zur Verbesserung des Kapitalzugangs für innovativeTechnologieunternehmen in Deutschland- Gesamtportfolio umfasst 34 VC-Fonds, zugesagtes Kapital liegtbei rd. 600 Mio EUR- Weiterer Anstieg des jährlichen Investmentvolumens geplant.Weiterentwicklung des VC-Marktes: ESG steht im FokusIm Jahr 2019 hat KfW Capital Investmentzusagen in Höhe von rd. 156 Mio EURgegeben. Planmäßig konnte die KfW-Tochter für Beteiligungskapital dabei dieInvestmentzusagen im Programm EPR-VC-Fondsinvestments mit Unterstützung desERP-Sondervermögens um rd. ein Viertel auf rd. 155 Mio EUR (2018: 124 Mio EUR)steigern. Die verbleibende Differenz resultiert aus den Beteiligungen am HighTech Gründerfonds I + II. "Das erste vollständige Geschäftsjahr verlief für unssehr erfreulich. Wir haben uns insgesamt an zehn neuen VC-Fonds beteiligt, dasInteresse an KfW Capital ist weiter sehr hoch", sagt Dr. Jörg Goschin, dergemeinsam mit Alexander Thees KfW Capital als Geschäftsführer leitet. "Wirkonnten bereits in unserem ersten vollständigen Geschäftsjahr einen wichtigenBeitrag zur Verbesserung des Kapitalzugangs für innovativeTechnologieunternehmen in Deutschland leisten", sagt Alexander Thees.Insgesamt umfasst das Portfolio von KfW Capital zu Ende vergangenen Jahres 34VC-Fondszusagen mit einem Volumen von rd. 600 Mio EUR. Unter den Fonds sindsowohl etablierte Folgefonds als auch First-Time-Fonds. Rd. drei Viertel derFonds haben ihren Fokus auf ICT, Life Science und Industrial Tech; ein Viertelinvestiert branchenübergreifend. Das aggregierte Volumen aller Fonds, an denenKfW Capital beteiligt ist, beläuft sich auf mehr als 7 Mrd EUR.Ziel der VC-Fondsinvestments ist die nachhaltige Verbesserung des Zugangs zuKapital für innovative Technologieunternehmen in der Startup- undWachstumsphase. In den nächsten zehn Jahren wird KfW Capital rund zwei Mrd EURin deutsche und europäische VC-Fonds investieren. Für das Jahr 2020 plant dieKfW-Tochter eine Steigerung des Volumens im Programm ERP-VC-Fondsinvestments auf180 Mio EUR. Außerdem wird KfW Capital als VC-Fondsinvestor aus Verantwortungdie Zielfonds weiter im Umgang beim stetig wichtiger werdenden ThemaEnvironmental Social Governance (ESG) unterstützen. KfW Capital ist darüberhinaus gemeinsam mit der KfW und dem Bundesministerium für Wirtschaft undEnergie sowie dem Bundesministerium für Finanzen in Gesprächen über einenDachfonds für zusätzliches Wachstumskapital.Mindestens mit dem von KfW Capital eingebrachten Betrag müssen die VC-FondsUnternehmen in Deutschland finanzieren. Für die VC-Fonds ist KfW Capital dabeiverlässlicher Partner, der stets zu gleichen Bedingungen wie private Investorenund dabei branchenübergreifend, langfristig und konjunkturunabhängig investiert.KfW Capital ist zum 15.10.2018 als Beteiligungstochter der KfW operativgestartet; die KfW-Beteiligungsfinanzierung der Förderbank ist auf KfW Capitalübergegangen. Dazu gehören die Beteiligungen an coparion und an den dreiGenerationen des HTGF sowie das Produkt ERP-VC-Fondsinvestments. KfW Capitalorientiert sich bei den Investments an den Nachhaltigkeitskriterien der KfW undwendet die Ausschlußliste der Sektorleitlinien des Konzerns an. Bei denZielfonds legt der VC-Fondsinvestor Wert auf die Berücksichtigung vonESG-Kriterien. Weitere Informationen zu KfW Capital finden Sie unterwww.kfw-capital.de. Sie finden dort auch eine Übersicht über dasVC-Fonds-Portfolio von KfW Capital.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Sonja HöpfnerTel. +49 (0)69 7431 4306, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Sonja.Hoepfner@kfw.de, Internet: www.kfw.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/41193/4536160OTS: KfWOriginal-Content von: KfW Capital, übermittelt durch news aktuell