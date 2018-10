KfW Award Gründen 2018: Erfolgreiche Gründungen in Berlin ausgezeichnet

Frankfurt am Main (ots) -- Schuhe24 zum Bundessieger 2018 gekürt- Publikumssieger wurde Superseven aus Wentorf bei HamburgIm Rahmen einer festlichen Preisverleihung sind am Donnerstagabendim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Berlinerfolgreiche Unternehmensgründungen mit dem KfW Award Gründen 2018ausgezeichnet worden. Aus den zuvor prämierten16 Landessiegern gingdas hessische Unternehmen Schuhe24 als Bundessieger hervor. Der imJahr 2013 gegründete Online-Anbieter aus Wiesbaden erhält insgesamt10.000 Euro Preisgeld für seine online-Plattform für Schuhgeschäfte.Er bietet damit dem Einzelhandel eine wirtschaftlich attraktiveMöglichkeit zum Verkauf der Ware im Internet. Das hilft,Arbeitsplätze zu erhalten und den Einzelhandel vor Ort zu stärken.Das für das inländische Fördergeschäft zuständige Vorstandsmitgliedder KfW, Dr. Ingrid Hengster, überreichte in Anwesenheit vonBundeswirtschaftsminister Peter Altmaier die Auszeichnung an denGründer und Geschäftsführer Dr. Dominik Brenner.Den mit 5.000 EUR dotierten Sonderpreis für SocialEntrepreneurship (Sozialunternehmen) erhielt die 2014 gegründeteInitiative Ackerdemia e.V. aus Potsdam. Ackerdemia hat einumfangsreiches Bildungskonzept entwickelt: An Schulen und in Kitasbetreiben sie Gemüseäcker, stellen Bildungsmaterialien zur Verfügungund bilden Pädagoginnen und Pädagogen fort, diesen nachhaltigenLernort didaktisch sinnvoll zu nutzen.Der von den anwesenden Gästen der Veranstaltung vergebenePublikumspreis ging an Superseven GmbH aus Wentorf bei Hamburg. Das2017 von Katja und Sven Seevers sowie Hannes Füting gegründeteUnternehmen hat mit der Marke Repaq® eine Verpackungslösung ausnachwachsenden Rohstoffen entwickelt.Teilnahmeberechtigt am KfW Award Gründen 2018 waren Unternehmenaller Branchen ab dem Gründungsjahr 2013. Ausgewählt wurden diePreisträger von einer Jury mit erfahrenen Vertreterinnen undVertretern aus der KfW, Förderinstituten, Wirtschaft, Politik undMedien, die die Geschäftsideen nach ihrem Innovationsgrad, ihrerKreativität und der Übernahme gesellschaftlicher Verantwortungbewerteten. Berücksichtigt wurde zudem auch, wie umweltbewusst dieUmsetzung erfolgte und ob Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffenoder erhalten wurden.Hinweis:Weitere Informationen zu den Gewinnern und Fotos der gestrigenVeranstaltung stehen auf www.kfw.de/award und aufwww.degut.de/pressefotos zur Verfügung.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Wolfram SchweickhardtTel. +49 (0)69 7431 1778, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Wolfram.Schweickhardt@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell