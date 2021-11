Kezar Life Sciences: Im Höhenflug!

Die Aktien von Kezar Life Sciences, Inc. (NASDAQ:KZR) steigen am Dienstag nach einem positiven klinischen Ergebnis stark an.

Was geschah

Das in Kalifornien ansässige Unternehmen Kezar gab positive Zwischenergebnisse aus dem Phase-2-Teil der klinischen Studie MISSION bekannt, in der KZR-616 bei Patienten mit Lupusnephritis untersucht wird.

Für die Zwischenanalyse hatten fünf Patienten das Ende der Behandlung erreicht, und zehn Patienten hatten Woche 13 erreicht.

