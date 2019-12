Keywords Studios: Was wird sich hier jetzt tun?

Der Keywords Studios-Kurs wird am 27.12.2019, 18:16 Uhr an der Heimatbörse London mit 1520.67 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen".

Keywords Studios haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Keywords Studios als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 2 Hold, 1 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 1 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 1685 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 13,77 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 1481 GBP beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Keywords Studios-Aktie ein Durchschnitt von 1439,11 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1481 GBP (+2,91 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 1292,4 GBP, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+14,59 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Keywords Studios ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Keywords Studios erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Keywords Studios mit einer Rendite von 43,95 Prozent mehr als 35 Prozent darüber. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 11,58 Prozent. Auch hier liegt Keywords Studios mit 32,37 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.