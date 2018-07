Keywords Studios: Aktienanalyse vom 20.07.2018

Per 19.07.2018 wird für die Aktie Keywords Studios am Heimatmarkt London der Kurs von 1788 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "IT-Beratung und andere Dienstleistungen".

Unser Analystenteam hat Keywords Studios auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Keywords Studios hat mit einer Dividendenrendite von 0,08 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1,4%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Commercial Services"-Branche beträgt -1,32. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Keywords Studios-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Keywords Studios als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Keywords Studios aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 1835 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 2,63 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 1788 GBP beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Keywords Studios liegt bei einem Wert von 161,61. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Commercial Services" (KGV von 65,39) über dem Durschschnitt (ca. 147 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Keywords Studios damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.