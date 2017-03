Keystone Heart und Venus Medtech erklären Zusammenarbeit beim Schutz vor Hirnembolie mit Transkatheter-Herzklappensystemen (TAVR) in China und asiatischen Schlüsselmärkten

Ankündigung geht Veröffentlichung neuer Leitlinien voraus, die aufnotwendige zerebrale Protektion bei TAVR verweisenCaesarea, Israel, und Tampa, Florida, und Hangzhou, China(ots/PRNewswire) - Keystone Heart Ltd., einMedizinprodukteunternehmen, das auf die Entwicklung vonHirnembolie-Schutzsystemen für Herzeingriffe spezialisiert ist, undVenus Medtech (Hangzhou) Inc., der führende chinesische Anbieter vonTranskatether-Herzklappen, haben heute einen Kooperationsvertragverkündet, um das TAVR-System von Venus Medtech in Kombination mitdem TriGuard Hirnembolie-Schutzsystem(http://www.keystoneheart.com/products) von Keystone Heartanzubieten. Von diesem Kooperationsvertrag profitieren Ärzte undPatienten in China und asiatischen Schlüsselmärkten, indem sie beiTAVR-Verfahren ein Embolieschutzsystem zur Verfügung haben, daskompletten Schutz für die drei hirnzuführenden Arterien bietet.Diese Kombination gibt es auf keinem anderen Markt und von keinemanderen Anbieter."Wir legen allergrößten Wert darauf, dass unsere Produkte dieLebensqualität der Patienten verbessern", sagte Eric Zi, Presidentund CEO von Venus Medtech. "Unsere Transkatether-Herzklappensystemehaben für Patienten eine lebensrettende Funktion. Durch dieKooperation mit Keystone Heart können wir das Risiko vonHirnschädigungen während dieser Prozedur reduzieren. Kein anderesUnternehmen hat eine solche Kombination im Angebot."Im Februar 2017 hat das Neurologic Academic Research Consortium(NeuroARC) offizielle Leitlinien veröffentlicht, die harmonisierteund einvernehmliche Definitionen für neurologische Endpunkte beiklinischen Studien des Herz-Kreislauf-Systems festschreiben undbereitstellen. Die im Journal of American College of Cardiology(http://www.onlinejacc.org/lookup/doi/10.1016/j.jacc.2016.11.045) undEuropean Heart Journal (https://academic.oup.com/eurheartj/article-lookup/doi/10.1093/eurheartj/ehx037) veröffentlichten Leitlinienverweisen auf eine wachsende Evidenzlage, die die Existenz"verborgener" Hirnschädigungen bei Patienten, die sich TAVR-Verfahrenund anderen kardiovaskulären Eingriffen unterziehen, nahelegt.In diesem Zusammenhang haben insgesamt 13 Studien, die in denvergangenen 5 Jahren in den USA und Europa durchgeführt wurden,gezeigt, dass bei einem Median von 80 % der Patienten nach einemTAVR-Verfahren neue Läsionen im Gehirn auftreten. Die aktuelleNeuroTAVR (http://dx.doi.org/10.1016/j.amjcard.2016.08.013)-Studie,an der sich führende US-Einrichtungen beteiligen, hat gezeigt, dassbei 94 % der Patienten nach einem TAVR-Verfahren neue Läsionen imGehirn auftreten. 22,6 % der Patienten litten nach dem TAVR-Verfahrenan einem neuen neurologischen Defizit, und bei 41 % der Patientenzeigte sich nach 30 Tagen im Vergleich zu den Prä-TAVR-Scores eineneurokognitive Verschlechterung."Venus Medtech besitzt ein Alleinstellungsmerkmal und kann sichals Vorreiter bei strukturellen Herztherapien positionieren, indem esTAVR-Verfahren mit zerebraler Protektion kombiniert. Es unterstreichtauch seine Verpflichtung zur Spitzenleistung und seinen Fokus aufPatientensicherheit", sagte Chris Richardson, President und CEO vonKeystone Heart, LTD. "Durch diese Partnerschaft können wir auf demrasant wachsenden Gebiet der strukturellen Herztherapien in einemäußerst wichtigen geografischen Markt einen echten Beitrag leisten."China ist ein Schwellenmarkt für TAVR-Verfahren. Venus Medtechgeht davon aus, dass sein TAVR-System das erste von der CFDA für denchinesischen Markt zugelassene Produkt sein wird. Experten schätzen,dass in den ersten 3 Jahren nach Marktzulassung 10.000 Verfahrendurchgeführt werden. Für die Folgejahre wird ein Marktwachstum von30-50 % erwartet.Informationen zum Transkatheter-Aortenklappenersatz (TAVR)TAVR, auch als Transkatheter-Aortenklappenimplantation (TAVI)bezeichnet, ist ein minimalinvasiver chirurgischer Eingriff zurReparatur einer beschädigten Aortenklappe. Eine beschädigteAortenklappe behindert den Blutdurchfluss vom Herz in die Aorta undvon dort in den Rest des Körpers. Unbehandelt kann sie zum Todführen. Dieses Jahr werden weltweit ca. 125.000 TAVR-Verfahrendurchgeführt.Informationen zu Venus Medtech (HangZhou) Inc.Venus Medtech (HangZhou) Inc. ist ein führender chinesischerEntwickler von Herzklappen. Seine Transkatheter-Aortenklappen wurdenin klinischen Studien und Folgestudien untersucht und warten aufZulassung durch die chinesische Behörde zur Zulassung von Lebens- undArzneimitteln (CFDA). Seine Transkatheter-Pulmonalklappen befindensich noch im klinischen Prüfstadium. Die beiden Klappen werdenvoraussichtlich die ersten in China zugelassenenTranskatheter-Klappen sein. Das Unternehmen entwickelt darüber hinausHerzklappen der nächsten Generation mit besonderem Fokus auf höhererSicherheit und langer Lebensdauer. Venus Medtech hat sich zum Zielgesetzt, ein globaler Anbieter von Transkatheter-Herzklappen zuwerden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.venusmedtech.com.Informationen zum TriGuard(TM) Hirnembolie-SchutzsystemTriGuard von Keystone Heart ist das einzige zerebraleSchutzsystem, das spezifisch so gestaltet wurde, dass es alleGehirnbereiche schützt und die Gefahr einer Gehirnschädigung währenddes TAVR-Eingriffs und anderer kardiovaskulärer Eingriffe minimiert.Das TriGuard System trägt die CE-Kennzeichnung und ist so geformt,dass es für verschiedene anatomische Variationen des Aortenbogensgeeignet ist. Sein Design hält dem Kontakt mit dem TAVR-Trägersystemund anderen beim Eingriff verwendeten Zubehörteilen stand. Mit seinemRahmen und Drahtgeflecht aus Nitinol® ist es flexibel undatraumatisch und zugleich robust und stabil.Das TriGuard Hirnembolie-Schutzsystem wird über einen derZugangsports der A. femoralis platziert, die bei TAVR-Verfahrentypischerweise verwendet werden. Daher kann auf eine drittePunktionsstelle verzichtet werden. Es wird schnell freigesetzt undpositioniert sich durch einen kleinen 9F-Katheter selbst. TriGuardermöglicht einen stabilen, atraumatischen Schutz mit einfacherExtraktion.Das TriGuard Hirnembolie-Schutzsystem trägt die CE-Kennzeichnungder Europäischen Union und ist in Europa kommerziell erhältlich. Inden USA ist das System momentan nur zu Erprobungszwecken erhältlich.Informationen zu Keystone HeartKeystone Heart Ltd. ist ein Medizingeräteunternehmen, dasHirnembolie-Schutzsysteme entwickelt und herstellt, um das Risiko vonHirnembolien bei kardiovaskulären Eingriffen zu vermindern.Das Unternehmen hat sich auf hirnprotektive Embolieschutzsystemespezialisiert, um das Risiko von Gehirninfarkten während TAVR,Ablation bei Vorhofflimmern und anderen kardiovaskulären Eingriffenzu reduzieren. Die TriGuard Systeme sollen interventionelle Kardiologen, Elektrophysiologen und Herzchirurgen dabei unterstützen, die Gehirnleistung bei derartigen Eingriffen zu erhalten.Keystone Heart hat seinen Hauptsitz in Israel und eine operative US-Niederlassung in Tampa (Florida). Das Unternehmen setzt sich für eine bessere Patientenversorgung durch innovative Technologie und klinische Forschung ein. Die Unternehmensführung verfügt über umfassende Erfahrung auf den Gebieten interventionelle Kardiologie und Medizingeräte. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns(http://www.keystoneheart.com/contact-us/view/form) oder besuchen Sie: www.keystoneheart.com.