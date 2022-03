Keynote 2022: myWorld präsentiert seine neuesten Produkt- und Shopping-Innovationen

Graz (ots) -Die erste myWorld Keynote des Jahres fand am 5. März im exklusiven Ambiente des Lamborghini-Museums in Bologna statt. Im Mittelpunkt des Live-Events standen die aktuellsten Produktneuheiten und Shopping-Technologien der internationalen Unternehmensgruppe.myWorld rüstet sich für den geplanten Börsengang und setzt die im vergangenen Jahr eingeschlagene Marschrichtung konsequent fort. „Wir haben in den vergangenen Monaten mit Hochdruck daran gearbeitet, das Einkaufserlebnis für unsere Shopper zu verbessern und es ihnen noch einfacher zu machen, mit myWorld Geld zu sparen“, betont Sharif Omar, CEO myWorld International. „Daher war es mir und den federführenden Experten von myWorld ein großes Anliegen, unsere Stakeholder in einer weiteren Keynote über die aufregenden Neuerungen zu informieren.“myWorld OneTouch wird weiter ausgerolltIm November 2021 ist myWorld OneTouch erfolgreich im Vereinigten Königreich und Irland gestartet. „Die Ergebnisse waren so vielversprechend, dass wir diese zukunftsweisende Technologie auf die USA, Kanada und Schweden ausgeweitet haben“, berichtet Yuri Kok, Customer Integration Manager myWorld 360 AG. Bis Ende des Jahres soll myWorld OneTouch in allen übrigen Ländern verfügbar sein.myWorld OneTouch hebt das Einkaufserlebnis für myWorld Shopper auf eine neue Stufe. Dank eines neuen Card-Linking-Systems erfolgen die Registrierung der Einkäufe und die Zuordnung der Benefits vollautomatisch. „Für den Shopper ist an der Kasse nur noch ein einziger Handgriff nötig“, betont Yuri Kok. „Er muss lediglich seine Karte zücken oder sie in der Apple Wallet oder der Google Pay Wallet auswählen, und schon kann er die Transaktion bequem beenden und sich sozusagen im Vorbeigehen Cashback und Shoppings Points sichern.“32 Millionen Produkte auf myWorld.comGroße Erfolge verzeichnet myWorld auch bei der Anbindung von Produkten seiner Affiliate-Partner an myWorld.com. Auf der Online-Plattform des Unternehmens finden Shopper in 28 Ländern mittlerweile 32 Millionen Produkte von myWorld Partnern. „Das bedeutet, dass sie nur auf myWorld.com nach ihrem Lieblingsprodukt suchen müssen und ihren Einkauf bei unseren Partnern gleich auf unserer Website starten können“, sagt Manuel Wieser, E-Commerce Manager myWorld 360 AG.Ebenfalls auf myWorld.com steht das kontinuierlich erweiterte Produktsortiment des Online-Marktplatzes zur Auswahl – und auch das in bereits 28 Ländern. Damit myWorld Kunden bei der Suche nach Produkten und Partnern die bestmöglichen Treffer erhalten, wurde zuletzt eine hochmoderne KI-Suchmaschine implementiert, die schon bald in 160 Sprachen und Dialekten funktionieren wird.myBe@conKleine und mittlere Unternehmen bilden das Rückgrat des myWorld Benefit Program. „Wir haben eine große Online-Community, die auch bei diesen lokalen Partnern gerne einkauft“, erklärt Davy van Loon, Chief Marketing Officer myWorld International. „Für sie haben wir myBe@con entwickelt. Mit dieser Hardware können Unternehmen ihren Kunden unmittelbar beim Betreten des Geschäfts zielgruppengenaue Angebote auf die myWorld App schicken.“ Während sich Unternehmen auf diese Weise teure Printwerbung ersparen, können sich Shopper zusätzlich zu Cashback und Shopping Points auch noch attraktive Rabatte sichern. myBe@con soll ab Herbst 2022 zur Verfügung stehen.Vom myWorld Plug-in 2.0 bis zum neuen Status-ProgrammZu dieser Liste an Neuerungen gesellen sich noch viele weitere attraktive Features, Funktionen und Benefits hinzu. So verfügt das beliebte myWorld Plug-in für Desktopbrowser seit Kurzem über einen Shopping Tracker. Dieser kontrolliert automatisch, ob die Browsereinstellungen korrekt sind, um beim Einkaufen bei Online-Partnern nie wieder Cashback und Shopping Points zu verpassen.Verbesserungen gibt es auch bei der kostenlosen Einkaufsliste in der myWorld App, die um eine praktische Share-Funktion erweitert wurde. Damit können Einkaufslisten – oder auch To-do-Listen und Geburtstagswunschlisten – mit der Familie oder Freunden weltweit und in Echtzeit synchronisiert und somit noch viel einfacher abgestimmt werden.Darüber hinaus kündigt myWorld ein neues White Label Community Program an, um etwa Vereine und Organisationen noch effizienter an die myWorld Community anbinden zu können. Und die treuesten Shopper wird myWorld schon in naher Zukunft mit einem eigenen Status-Programm belohnen, das ihnen zusätzliche Vorteile wie spezielle myWorld Karten, Rabatte bei travelWorld Buchungen, einen VIP-Support oder ein Concierge Shopping Service bietet.„Doch das ist erst der Anfang“, verspricht Sharif Omar. „Unsere Community darf sich noch auf einige große technische Errungenschaften in diesem Jahr freuen, die das Einkaufserlebnis mit myWorld auf das nächste Level heben werden. Updates folgen in Kürze.“Die vollständige myWorld Keynote 2022 finden Interessierte auf dem YouTube-Channel (https://www.youtube.com/c/myWorld-official) von myWorld International.Über myWorld InternationalmyWorld International mit Sitz in London ist der Betreiber des weltweiten myWorld Benefit Program, das sowohl für Shopper als auch für Händler und Dienstleister eine Fülle attraktiver Vorteile bereithält. Shopper dürfen sich bei jedem Einkauf bei myWorld Partnern über Shopping Points und Cashback freuen – egal ob sie online oder im stationären Handel einkaufen. Partner wiederum profitieren von effizienten Kundenbindungsprogrammen, die ihnen dabei helfen, ihre Bekanntheit und ihre Umsätze zu steigern. Mehr als 15 Millionen Kunden und 150.000 Partner in 55 Märkten nutzen bereits das myWorld Benefit Program. 