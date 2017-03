Keyless-Systeme: Kein Fortschritt bei der Sicherheit / Autobranche mit großen Lücken bei elektronischen Schließsystemen / ADAC meldet mehr als 100 betroffene Modelle (FOTO)

München (ots) -Autos gelten als fahrende Computer, aber ihre Hersteller hinkenmeilenweit hinter den Sicherheitsstandards der IT-Branche hinterher.Seitdem der ADAC die Sicherheitslücken bei Keyless-Systemen im März2016 bekannt gemacht hat, haben die Autobauer beim Diebstahlschutznicht nachgebessert. Der ADAC hat inzwischen mehr als 100Neuwagen-Modelle mit Keyless auf diese Sicherheitslücke hinuntersucht: Ausnahmslos alle ließen sich mit einfachen Mittelnsekundenschnell öffnen und wegfahren."Wir decken dieses herstellerübergreifende IT-Problem bei immermehr Marken auf", sagte Thomas Burkhardt, Vizepräsident für Technikbeim ADAC. "Autodiebe nutzen diese Schwachstelle mutmaßlich schonseit Jahren aus, ohne dass die Autobauer Abhilfe schaffen. Das zeigt,dass die Automobilindustrie in Sachen IT-Sicherheit gegenüber anderenBranchen noch viel aufzuholen hat."Diebstähle per Funkstreckenverlängerung hinterlassen meist keineSpuren. Demgegenüber sieht der ADAC eindeutig zu wenig Engagement aufSeiten der Hersteller. Die rückständige IT-Technologie verursachtverborgene Kosten für Autofahrer, da ihre Automodelle durch vermehrteDiebstähle und der damit verbundenen höheren Schadensquote in derTypklasseneinteilung schlechter eingestuft werden. Da dieKeyless-Systeme längst auch bei Klein-und Mittelklassewagen undteilweise sogar als Serienausstattung angeboten werden, sindHersteller umso mehr aufgefordert, die Fahrzeugelektronik zuschützen.Bei einem Fahrzeug mit Keyless-System bleibt der Schlüssel in derTasche. Kommt er in die unmittelbare Nähe des Autos, öffnet dieZentralverriegelung bei Betätigung des Türgriffes. Außerdem lässtsich der Motor starten, ohne den Schlüssel ins Zündschloss zustecken. Der Trick bei Keyless-Diebstählen ist simpel: DieFunksignale des Autos zum Schlüssel werden verlängert, und der Diebgreift zu, ohne Krypto-Algorithmen kennen oder brechen zu müssen.Teuer sind die für die Funkverlängerung erforderlichen Geräte nicht,sie lassen sich laut ADAC-Experten für rund 100 Euro aushandelsüblichen Elektronikbauteilen von Laien selbst bauen.Eine Liste der bisher getesteten Modelle finden Sie unterfolgendem Link: www.adac.de/keyless. Es werden fortlaufend weitereModelle untersucht.Pressekontakt:ADAC ÖffentlichkeitsarbeitExterne KommunikationDr. Bettina HierathTel.:+ 49 (0)89 7676 2466E-Mail: bettina.hierath@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell