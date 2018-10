Key Energy Services: Geht es jetzt los?

An der Börse New York schloss die Key Energy Services-Aktie am 10.10.2018 mit dem Kurs von 10,79 USD. Die Key Energy Services-Aktie wird dem Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Key Energy Services wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Das Kursziel für die Aktie der Key Energy Services liegt im Mittel wiederum bei 16 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 10,79 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 48,29 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Key Energy Services insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Technische Analyse: Die Key Energy Services ist mit einem Kurs von 10,79 USD inzwischen -17,82 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -26,25 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Sell" ein.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Key Energy Services erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -17,55 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Oil, Gas & Coal"-Branche sind im Durchschnitt um 97,12 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -114,68 Prozent im Branchenvergleich für Key Energy Services bedeutet. Der "Energy"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 97,12 Prozent im letzten Jahr. Key Energy Services lag 114,68 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.