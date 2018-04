KeyCorp Aktie: Das ist noch keine Rallye!

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Am Donnerstag konnte die Aktie von KeyCorp an den Märkten recht deutlich zulegen und sich um rund vier Prozent verbessern. Das reichte, um an zahlreichen Stellen Meldungen über scheinbar riesige Kurssprünge auszulösen. Tatsächlich sind die Gewinne aber wenig spektakulär. Ähnliche Sprünge hat das Papier in den letzten vier Wochen schon häufiger hinter sich und bisher ging es danach stets wieder bergab. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.