Kevin Rieger übernimmt Brüsseler BPI-Büro (FOTO)

Berlin (ots) -Kevin Rieger leitet seit dem 1. März das Brüsseler Büro desBundesverbands der Pharmazeutischen Industrie (BPI). Er folgt aufLorenz Becker, der wieder als Politikberater tätig wird.Rieger hat in Maastricht European Public Health studiert und warzuvor in der Generaldirektion Gesundheit der EU-Kommission alsInterim Policy Officer tätig. Der 26 jährige war zuvor Referent imBüro Brüssel. Als Büroleiter berichtet er an den HauptgeschäftsführerHenning Fahrenkamp.