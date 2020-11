Kevin O’Learys Aufrufe des Tages: Alibaba, Facebook und Apple Aktien!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Kevin O’Leary besprach im “Halftime Report” von CNBC seine Aufrufe des Tages.

O’Leary sagt, er habe weitere Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), Facebook, Inc. (NASDAQ:FB) und die Alibaba Group Holding(NYSE:BABA) gekauft. Er sagt, es gebe einen “Jack Ma-Rabatt” auf Alibaba und glaubt, dass die Ant Group bis Ende des Jahres an die Börse gehen wird. “Alibaba macht zu diesem Zeitpunkt bis zu 5% meiner ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



