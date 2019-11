Bonn (ots) - Der am Freitag in Schwerin wiedergewählte Juso-BundesvorsitzendeKevin Kühnert hat die Entscheidung der SPD-Nachwuchsorganisation verteidigt, imZusammenhang mit der SPD-Vorsitzendenwahl eine Empfehlung auszusprechen. "Mansieht gerade, dass es notwendig war", meinte Kühnert im Fernsehsender phoenix(Samstag, 23. November). Schließlich positionierten sich vor allem diebundesweit bekannteren SPD-Politiker hinter dem Duo Olaf Scholz und KlaraGeywitz. "Ich finde es notwendig, zu zeigen, dass das andere Paar mit NorbertWalter-Borjans und Saskia Esken auch Rückhalt in der Partei hat - vielleichtnicht bei den Promis, aber in der Breite der Partei", verdeutlichte Kühnertseinen Standpunkt.Der Juso-Vorsitzende, der im Dezember in den SPD-Bundesvorstand gewählt werdenwill, bekräftigte, auch den Weg der SPD mitzugehen, sollte sich die Partei nacheiner Halbzeit-Analyse der Arbeit der großen Koalition für deren Fortsetzungentscheiden. "Wer mich für was auch immer wählt, darf davon ausgehen, dass ichmich an gemeinsam getroffene Entscheidungen dann auch halte."Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4448408OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell