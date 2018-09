Keurig Dr Pepper Inc: War das alles?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Keurig Dr Pepper Inc unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die Keurig Dr Pepper Inc-Aktie notierte am 14.09.2018 mit 24,47 .

Auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Keurig Dr Pepper Inc entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Keurig Dr Pepper Inc-Aktie ein Durchschnitt von 25,76 für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 24,47 (-5,01 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (25,25 ) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,09 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Keurig Dr Pepper Inc-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Keurig Dr Pepper Inc erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Keurig Dr Pepper Inc wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Dadurch erhält Keurig Dr Pepper Inc auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Sell"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Keurig Dr Pepper Inc als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 27,25 . Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 11,36 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 24,47 beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".