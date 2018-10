Ketel One inspiriert Barkeeper, nachhaltigere Cocktails zu kreieren

Berlin (ots/PRNewswire) -Warum es besser schmeckt, wenn Sie Gutes tunAn diesem Wochenende präsentierte der Lieblingswodka vonBarkeepern[1] - Ketel One - beim größten Barkeeperwettbewerb der Welteinige der Möglichkeiten, die die Welt der Drinks zu einemnachhaltigeren und besseren Ort machen könnten. Während in der Weltnachhaltige Strohhalme immer mehr Schule machen, sind die Herstellerdes im Familienbetrieb gefertigten Wodkas davon überzeugt, dass dieGetränkeindustrie noch viel mehr bewirken kann.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/755144/Ketel_One.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/755145/Ketel_One.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/755146/Ketel_One.jpg )Bei dem in diesem Jahr in Berlin stattfindenden prestigeträchtigenWettbewerb der Weltklasse werden Menschen und Barkeeper durch eineBar aus Altholz und recycelten Möbeln, Stühle aus wiederverwendetenPlastikflaschen, alten DVDs und verschrotteten Mobiltelefonen, dieeinst zur Deponierung bestimmt waren, Tische aus gepresstenJoghurtbechern und natürlich eine Ketel One Bloody Mary auseinheimischen Zutaten (unbedingt aus eigenem Anbau, nichteingeflogen) dazu angeregt, darüber nachzudenken, wie die Zubereitungihres Drinks ihnen dabei helfen kann, etwas Besseres zustande zubringen.Die Verpflichtung, es "besser" zu machen, hört damit nicht auf:Ketel One möchte Barkeeper auf der ganzen Welt dazu inspirieren, dieRezepte ihrer beliebtesten Getränke zu überdenken, um einenpositiveren Einfluss auf ihre Communitys zu haben. Espresso Martinis,Bloody Marys, Wodka und Sodas und Dutch Mules werden alle mitreduziertem Abfall, natürlichen Zutaten und lokal hergestelltenGarnituren neu interpretiert, um ihren Geschmack zu verstärken.Der Schritt spiegelt einen breiteren Wandel in der Kultur wider,der dazu geführt hat, dass Menschen weniger, aber besser trinken,nach nachhaltigen Marken suchen oder versuchen, einen positivenEinfluss auf die Welt um sie herum zu haben[2].Alexandre Rodrigues, Global Brand Director von Ketel One,erklärte, warum sie sich so sehr für diesen Wandel einsetzen:"Menschen suchen zunehmend nach erstklassiger Kultiviertheit undQualität, die bodenständig, einfach und ehrlich ist. Diese Suche nach"besser" ist nicht nur mit Zutaten verbunden, sondern auch mitErfahrungen und dem Einfluss einer Marke auf die Gesellschaft alsGanzes.Kulturelles Bewusstsein war immer schon ein zentrales Anliegen vonKetel One, deshalb haben wir uns entschlossen, Barkeeper und Bars aufder ganzen Welt dazu zu inspirieren, wie sie ein noch besseresTrinkerlebnis bieten können."Die eigentliche Überraschung ist, dass die Getränke und dienachhaltige Bar in keiner der Top-Bars der Welt fehl am Platz wären.Bob Nolet, der die 11. Generation der Familie Nolet, der Erzeuger vonKetel One, darstellt, erklärte, warum er so leidenschaftlich daraninteressiert ist, Barkeeper und Bars für diese Bewegung zubegeistern:"Meine Familie destilliert seit 1691 Spirituosen. Von Anfang anwar uns der perfekte Ausgleich zwischen einer Verpflichtung zumGeschmack, einer Verpflichtung gegenüber Barkeepern und einerVerpflichtung gegenüber der Welt um uns herum wichtig.Wir haben die größte Windmühle der Welt gebaut, um unsereDestillerie mit Strom zu versorgen, und unsere Familie probiert undgenehmigt immer noch jede Charge Wodka, bevor sie unsere Destillerieverlässt, um die höchsten Qualitätsstandards zu gewährleisten. Wirwollen Barkeeper dazu ermutigen, die gleiche Einstellung zu haben:immer die besten Getränke zu liefern und gleichzeitig einen positivenEinfluss auf ihre Communitys zu haben - das ist es, was mich undmeine Familie jeden Tag motiviert."Johann Bödecker, Gründer und CEO von Pentatonic, der bei derMitgestaltung der nachhaltigen Bar von Ketel One half, sagte:"Pentatonic arbeitet mit Verbrauchermarken weltweit zusammen.Unabhängig davon, ob es sich um Unterhaltungselektronik, Mode oderAutomobile handelt, hat die Umstellung auf ein kreisförmiges Modell,durch das Verschwendung vermieden wird und dasPost-Consumer-Materialien wiederverwertet, für alle fortschrittlichenVerbrauchermarken eine hohe Priorität.Gemeinsam mit unseren Markenpartnern machen wir echteFortschritte, indem wir Materialien, Prozesse und vor allemGewohnheiten verändern. Dass wir genau dazu mit Ketel Onezusammenarbeiten konnten, war einfach großartig. Die Industrie fürDrinks wächst schnell, und wenn wir eine führende Rolle übernehmenkönnen, indem wir anderen Branchen zeigen, wie man Abfall in etwasumwandelt, das die Kundenzufriedenheit und die Geschäftspraktikenverbessert, dann fangen wir an, etwas zu bewirken."Sowohl die nachhaltige Bar von Ketel One als auch die"Better"-Services werden im nächsten Jahr Barkeeper auf der ganzenWelt begeistern.