"Kesslers Small-Talk" - Die Talkshow mit Kindern im rbb Fernsehen (FOTO)

Berlin (ots) -So 30.12.2018 | 18:10 | rbb FernsehenTalkshows gibt es wie Sand am Meer. Aber was passiert, wenn manMaischbergers Fragen statt den Großen den Kleinen stellt und mit 8-bis 12-Jährigen hart aber fair die Themen von Anne Will diskutiert?Michael Kessler probiert es aus - mit fünf jungen Talkgästen ausBerlin und Brandenburg in "Kesslers Small-Talk". Das rbb Fernsehenzeigt die Show am Sonntag, 30. Dezember 2018, um 18.10 Uhr.Michael Kessler: "Kinder sitzen im TV oft auf bunten Stühlchen undsollen besonders süß und lustig sein. In 'Kesslers Small-Talk' möchteich mit Kindern die Probleme dieser Welt diskutieren - ehrlich, aufAugenhöhe und mit großer Neugier auf die oft verblüffend klareSichtweise unserer Kids auf Trump, die Umwelt oder dieBildungspolitik.""Kesslers Small-Talk": die etwas andere Talkshow - informativ,überraschend, unterhaltsam.Pressekontakt:Elisabeth SchwiontekTel 030 / 97 99 3 - 12 111rbb-presseteam@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell