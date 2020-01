Keshun Waterproof: Grund zur Freude?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Keshun Waterproof, die im Segment "Baumaterialien" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 01.01.2020, 09:55 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 11.32 CNY.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Keshun Waterproof auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Keshun Waterproof schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Baumaterialien auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,44 % und somit 2,24 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,68 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An einem Tag und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die negative Richtung. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Keshun Waterproof. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Keshun Waterproof mit einem Wert von 23,3 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Baumaterialien" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 432,34 , womit sich ein Abstand von 95 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.