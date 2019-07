Kerry Logistics Network Ltd: Grund zur Sorge?

Kerry Logistics Network Ltd weist am 28.07.2019, 03:28 Uhr einen Kurs von 13.87 HKD an der Börse auf.

Wie Kerry Logistics Network Ltd derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Kerry Logistics Network Ltd lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Kerry Logistics Network Ltd in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Kerry Logistics Network Ltd erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 38,52 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um -8,63 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +47,16 Prozent im Branchenvergleich für Kerry Logistics Network Ltd bedeutet. Der ""-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,88 Prozent im letzten Jahr. Kerry Logistics Network Ltd lag 40,4 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 1,77 % ist Kerry Logistics Network Ltd im Vergleich zum Branchendurchschnitt (2,84 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,07 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.