Kerr Mines: Das kann keiner glauben

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Kerr Mines, die im Segment "Gold" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 14.08.2019, 20:50 Uhr, an ihrer Heimatbörse Toronto mit 0.21 CAD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Kerr Mines auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Kerr Mines-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,16 CAD. Der letzte Schlusskurs (0,215 CAD) weicht somit +34,38 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (0,21 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,38 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Kerr Mines-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Kerr Mines-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Sentiment und Buzz: Bei Kerr Mines konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Kerr Mines in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Sell". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer "Hold"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Kerr Mines für diese Stufe daher ein "Sell".

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Kerr Mines. Die Diskussion drehte sich an zehn Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An vier Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Kerr Mines daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Kerr Mines von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.