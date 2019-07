Kernphysik auf der Suche nach Artefakten: Die ersten 3D-Bilder der ältesten christlichen Kirche in Russland

Moskau (ots/PRNewswire) - Wissenschaftler des NUST MISIS habenzusammen mit den Kollegen vom P.N. Lebedev Institut der RussischenAkademie der Wissenschaften, dem Skobeltsyn Institut für Kernphysikder staatlichen Universität Lomonosov in Moskau und derDagestanischen staatlichen Universität die ersten Ergebnisse eines"Scans" des Untergrundes in der Derbent-Festung von Naryn-Kalaveröffentlicht, der mit der Methode der Myonen-Radiografieaufgenommen wurde. Die vorläufige Schlussfolgerung derWissenschaftler - die Hypothese der Archäologen über die Nutzung desGebäudes als christlicher Tempel - ist höchstwahrscheinlich wahr.Wenn sich diese Theorie bestätigt, ist dieses Gebäude eine derältesten Kirchen der Welt.Das 12 Meter hohe Gebäude ist fast vollständig unter der Erdeverborgen, nur ein Bruchstück einer halb zerstörten Kuppel ist überder Oberfläche sichtbar. Das Gebäude im nordwestlichen Teil derFestung Naryn-Kala in Derbent stammt aus der Zeit um 300 n. Chr. Bisheute ist die Frage der Funktion des Gebäudes nicht geklärt: Ist esein Stausee, ein christlicher Tempel oder ein zoroastrischerBrandtempel? Wenn dies wirklich ein christlicher Tempel ist, dann istes die älteste im Land und eine der ältesten Kirchen der Welt, dievon Arabern nach der Gefangennahme von Derbent im Jahr 700 n. Chr.mit Erde bedeckt wurde.Ein Konsens ist für Archäologen nicht möglich, da die Ausgrabungendes Tempels, der zwei Jahrhunderte lang als Reservoir diente, einUNESCO-Kulturerbe zerstören können. Um die Räumlichkeiten zuuntersuchen, verwendeten die Wissenschaftler daher die Methode derMyonenradiographie. Dazu platzierten sie mehrere innovativeDetektoren mit einer nuklearen Emulsion in einem vergrabenen Gebäudein einer Tiefe von 10 Metern von der Erdoberfläche. Die Forschungdauerte von Mai bis September 2018, die ersten erhaltenen Daten(https://www.mdpi.com/2076-3417/9/10/2040/htm) bestätigten dieWirksamkeit der Methode für die Untersuchung dieses spezifischenObjekts.Der Zweck des Experiments war es, herauszufinden, ob dasausgewählte archäologische Objekt mittels Myonenradiographieuntersucht werden kann, die optimale Exposition, die Anzahl, Größeund Position der Detektoren zu bestimmen und die ersten Bilder desObjekts mit Hilfe von Kernemulsionen zu erhalten. Die Ergebnisse desMyonendetektors ermöglichten es, die Zuverlässigkeit der Untersuchungdes Gebäudes mittels Myonenradiographie zu bestätigen (was angesichtsder ähnlichen Bodendichte um das Gebäude und die Kalksteinmantelwändenicht offensichtlich war) und einen Plan für ein groß angelegtesExperiment zur Identifizierung der Konturen des Gebäudes als Ganzesvorzuschlagen.Darüber hinaus "sahen" die Physiker bereits im erstenTestexperiment eine ungewöhnliche Verteilung der Myonenflüsse imWestflügel des Gebäudes, die mit den architektonischen Merkmalenzusammenhängen können, die sich nicht durch Fragmente von oberirdischliegenden Wänden unterscheiden. Das aus lokalem Muschelkalk gebauteGebäude ist etwa 11 Meter hoch und erstreckt sich 15 Meter von Südennach Norden und 13,4 Meter von Westen nach Osten. Segmente (Arme)eines kreuzförmigen Designs haben eine Breite von etwa 5 Metern, dreiArme von etwa 4,2 Metern Länge und einen vierten (nördlich) von mehrals 6 Metern. Die Träger sind mit Gewölben versehen, und über demMittelteil befindet sich ein Kuppel-Drahtgerüst mit einem Durchmesservon 5 Metern.In einer Reihe von historischen und Referenzquellen wird dieseKonstruktion, wie im XVII. bis XVIII. Jahrhundert, als unterirdischerWassertank bezeichnet. Das erste Experiment gab jedoch Anlass, andieser Hypothese zu zweifeln. Die Hauptgründe für die Interpretationdieses Gebäudes als ursprüngliches religiöses Gebäude waren dieKreuzform des Gebäudes, ungewöhnlich für Stauseen, aber häufig fürfrühe Kirchen und Feuertempel und ihre Ausrichtung zu den Seiten derWelt."Es erscheint mir sehr seltsam, dieses Gebäude als Wassertank zuinterpretieren. In derselben Festung von Naryn-Kala gibt es einegleiche unterirdische Struktur von 10 Metern Tiefe, die wirklich einTank ist. Es ist nur ein rechteckiges Gebäude. Das ungewöhnlicheGebäude, in dem wir unsere Detektoren untergebracht haben, hat jedochdie Form eines Kreuzes, das sich streng an den Seiten der Weltorientiert, und eine Seite ist 2 Meter länger als die anderen. DenArchäologen zufolge, die mit den Ausgrabungen begannen, war dasGebäude während des Baus vollständig an der Oberfläche und steht aufdem höchsten Punkt der Naryn-Kala. Was wäre der Sinn, den Tank aufdie Oberfläche und sogar auf den höchsten Berg zu stellen? Es istseltsam. Derzeit gibt es mehr Fragen als Antworten", so die Leiterinder wissenschaftlichen Gruppe, Doktor der Physik und Mathematik,führende NUST MISIS-Expertin Natalia Polukhina.Wie die Autoren der Studie betonen, erfordern die Eigenschaftender Sondierungsstrahlung an diesem Objekt die anschließendeBestrahlung von Myonendetektoren im Untersuchungsgebiet und damit dieFortsetzung der Experimente. Die Installation von Detektoren amWesthang der Festung außerhalb der Mauern des Gebäudes wird besonderseffektiv sein, um deren vollwertiges Untergrundbild zu erhalten. DasHauptergebnis der nächsten Phase der Experimente wird das endgültigedreidimensionale Tomogramm des unterirdischen Gebäudes sein, das dazubeitragen wird, den Zweck dieser ungewöhnlichen Anlage zu definieren.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/876669/NUST_MISIS_Logo.jpgPressekontakt:Dina Moiseeva moiseeva@edu.misis.ru +7 9033630573Original-Content von: The National University of Science and Technology MISiS, übermittelt durch news aktuell