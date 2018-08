Kernig. Cool. Hot. / Neuer, moderner Käpt'n setzt die iglo-Markenkampagne in Szene (FOTO)

Hamburg (ots) -Lässige Uniform, grau melierter Bart und ein entspanntes Lächeln -das ist der neue Käpt'n iglo. Mit seinem modernen kernigen Look undseinem gelassenen Auftreten dokumentiert Deutschlands bekanntesteMarkenikone nicht nur den heutigen Zeitgeist, sondern ist aucherstmals in der Historie der TV-Seemänner, laut britischen Medien,richtig "hot": Das neue Gesicht des Käpt'n ist der italienischeSchauspieler und Werbemodel Riccardo Acerbi (56).Starke Markenkampagne mit einem Käpt´n zum AnbeißenViele Fans des Käpt'ns sind inzwischen erwachsen und heute giltein anderer Lifestyle als noch vor zwanzig Jahren. Antje Schubert,CEO iglo Deutschland: "Der neue Käpt'n in der Ende August startendeMarkenkampagne verbindet das gewachsene Vertrauen der Vergangenheitmit dem heutigen Zeitgeist. Damit rückt die Werbefigur näher an dieunterschiedlichen Generationen: mit vertrauter Tradition fürKindheitserinnerung bis hin zum coolen Hingucker für jungeGenerationen."Einfachheit in turbulenten Zeiten: "Einfach. Lecker. Leben"Käpt'n Iglo vermittelt seit über Jahrzehnten Qualität, Vertrauenund eine große Portion Abenteuer. "Nun wird er neu und moderninterpretiert - mit einem Plädoyer für die einfachen Dinge im Leben.Damit setzt Käpt'n iglo der Hektik und Informationsflut des Alltageseinen Moment der Ruhe und des Genießens entgegen", so Antje Schubert."Der Bart ist geblieben, und es ist auch noch immer der Käpt´n mitseiner blauen Jacke und lässigen Kapitänsmütze. In ruhigen Gewässernnimmt sich der Käpt´n Zeit und genießt die Einfachheit unter demSlogan "Einfach. Lecker. Leben", ergänzt Schubert. Authentischinmitten seiner erwachsenen Crew und weiterhin nah mit Kindern, hebtsich die Werbeikone von seinen Vorgängern ab. Die formale Uniform isteinem lockeren Outfit gewichen. Statt Ferienlagerstimmung mit Kinderngenießt er den Sonnenuntergang und springt zur Erfrischung ins Meer.Es sind die einfachen Dinge, auf die es ankommt - so wie die'Glücklichmacher' aller Generationen: die Fischstäbchen.360°-Kampagne startet Ende August 2018Ab Ende August 2018 wird nun ein Italiener mit Sinn für die See ineiner 360°-Kampagne für neue spannende Käpt'n iglo Geschichtensorgen. Am Steuer befindet sich nun Riccardo Acerbi, der bei denbritischen Medien bereits als moderne und heiße Version gefeiertwurde. Acerbi, der in der Vergangenheit bereits für Marken wieCampari, Schweppes, Martini, Yomo Jogurt, Sector Uhren oder Coca Colagearbeitet hat, gibt sich angesichts der Resonanz gelassen: "Es istfür mich eine Ehre, solch eine Werbeikone spielen zu dürfen und esfreut mich, eine neue modernere Perspektive in diesen so beliebtenund bekannten Charakter hineinzubringen."Fünf Jahrzehnte Käpt'nUrsprünglich wurde der Käpt'n als Werbefigur konzipiert, um denKinder das Fischessen näher zu bringen. Eine deutsche Werbeagenturkreierte den alten Seemann im Jahr 1966, der jedoch zunächst nur imbritischen Markt eingesetzt wurde. Ab 1985 eroberten die Abenteuerdes Käpt'n iglo die Herzen der Menschen und diese sind noch heutefest im Bewusstsein der Konsumenten verankert. Käpt'n, Kindheitsheldund Werbegesicht der gleichnamigen Fischstäbchen - in Deutschlandinsbesondere durch die Darsteller John Hewer und Gerd Deutschmanngeprägt. Seit 2016 spielt der Brite Mark Fletcher den Kapitän imdeutschen TV.Pressekontakt:iglo DeutschlandAlfred JansenLeiter der UnternehmenskommunikationTelefon: (040) 180249-202E-Mail: alfred.jansen@iglo.comOriginal-Content von: iglo Deutschland, übermittelt durch news aktuell